Thermo King’ten Deniz Ürünlerinin Taşınmasına Yönelik Yeni Uygulama

“TK TEK” adı verilen uygulama, deniz ürünleri için servis ve teknik bilgilere erişimini kolaylaştırırken, ünitelerin çalışma süresini desteklemek ve kargonun korunmasını ve uygun sıcaklık kontrolü altında tutulmasını sağlıyor.

Yeni uygulama aynı zamanda teknisyenlerin daha hızlı sorun gidermelerine olanak tanıyacak, böylece gıda israfını azaltacak ve ekipmanın her zaman uygun seviyelerde çalışmasını sağlayarak optimum enerji ve CO2 etkisinin azalması yönünde önemli adımlar atacak.

Dünyanın en büyük soğutucu ünite markası Thermo King,2008 yılından bu yana Doğuş Otomotiv Distribütörlüğünde Türkiye faaliyetlerini sürdürmektedir.