Thermo King ile Yaza Bakımlı Girin

Thermo King müşterileri, servis hizmetlerinde yedek parçadan işçilik ücretlerine kadar birçok fırsat sunan kampanya seçeneklerinden yararlanabiliyor.

15 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında tüm dizel tır ve kamyon ünitelerinin bakım, parça ve işçilik ücretlerinde yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Thermo King, orijinal yedek parça kullanımının önemine dikkat çekerek, ünitenin gerçek performansını ortaya koyabilmesi adına orijinal yedek parça kullanımının en önemli kriter olduğunu belirtiyor.

Thermo King soğutucu ünite olarak Türkiye pazarına girmiş ilk cihaz ve sektörde ‘ilk’leri gerçekleştirmiş bir soğutucu markası olarak pazarın lideri konumundadır.