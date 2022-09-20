Thermo King, IAA Hannover Fuarı’nda Advancer Serisi’nin 3 Yeni Modelini Tanıttı

Thermo King, soğuk zincir taşımalarında çığır açan ve tanıtıldığı günden itibaren büyük ilgi gören Advancer serisinin 3 yeni versiyonunu IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarında ilk kez sergiledi. Bu 3 yenilik Advancer Spectrum, Advancer AxlePower ve Advancer-e modelleri oldu.

Ödüllü Advancer serisinden hassas sıcaklık kontrolü sağlayan Advancer Spectrum, sürüş veya frenleme sırasında treylerden enerji toplayan, tamamen elektrikli, düşük veya sıfır emisyonlu ve otonom treyler soğutma sağlayan akıllı sistemi Advancer AxlePower ile sıfır emisyonlu treyler soğutma için birkaç farklı güç kaynağıyla çalışabilen tamamen elektrikli, motorsuz ve güçten bağımsız soğutma ünitesi Advancer-e ilk kez müşterilerinin karşısına çıktı.

Doğuş Otomotiv Thermo King Marka Müdürü Suna Türk Tuzcuoğlu, “Thermo King olarak amacımız daha da sürdürülebilir soğutma teknolojileri geliştirmek, ürünlerimizin alternatif güç kaynaklarına uymasını sağlamak, enerji tüketimini mümkün olan en düşük seviyelere indirmek ve bu yeniliği müşterilerimiz için ürünlerimizin toplam sahip olma maliyetini azaltmak için kullanmaktı. Genişletilmiş Advancer portföyünün arkasındaki teknoloji, bu hedefleri gerçeğe dönüştürüyor” şeklinde değerlendirdi.

Advancer Spectrum

Advancer Spectrum hassas sıcaklık yönetimi ve azaltılmış yakıt ve işletme maliyetleri ile çok bölgeli sıcaklık konfigürasyonlarında yeni bir performans seviyesine ulaşıyor. Yeni Advancer Spectrum, hassas sıcaklık yönetimi ve ayar noktası kontrolü ile aynı yolculuk sırasında iki farklı bölgenin sıcaklık ayarları için 48V DC yarı hibrit teknolojisine de sahip.

Advancer Spectrum, yakıt maliyetlerinde yüzde 30'a varan tasarruf sağlarken, servis aralığı oranı yüzde 30'a kadar düşüyor. Plansız bakımlar ise yüzde 60 oranında azalıyor. Advancer Spectrum, yakıt seviyeleri ve tüketim konusunda tam şeffaflık sunarken, piyasadaki en gelişmiş ilk çok sıcaklıklı treyler ünitesi olma yönüyle de öne çıkıyor.

Advancer AxlePower

Advancer AxlePower, akstaki kayıp enerjiyi kullanarak düşük veya sıfır emisyonlu olarak soğutma sağlıyor. Advancer AxlePower'ın akıllı enerji üretim sistemi, aracın rutin çalışması sırasında treylerin aksı tarafından geri kazanılan enerjiyi dönüştürerek treyler soğutma ünitesini çalıştırmak için gereken gücü sağlıyor.

Sistem, araç çalışırken veya fren yaparken üretilen enerjiyi yüksek voltajlı bir bataryada depoluyor ve bunu soğutma ünitesine güç sağlamak için yeniden kullanıyor. Böylelikle tamamen elektrikli, düşük veya sıfır emisyonlu ve otonom treyler soğutması sağlanıyor. Batarya paketi, tercih edilen konfigürasyona bağlı olarak, durarak gerçekleştirilen işlemleri de dahil olmak üzere beş saatlik soğutma sağlayabiliyor. Aynı zamanda jeneratörlerin devreye girmesini ve devreden çıkmasını kontrol eden akıllı güç yönetimi de bulunuyor.

Advancer AxlePower, çekici üzerindeki direnci de en aza indirirken sürücüye ve filo yöneticisine 'şarj endişesini' önlemek için gerçek zamanlı performans görünürlüğü sağlıyor.

Sahip olduğu bu özellikler Advancer AxlePower sistemini geleceğe yönelik ideal bir çözüm haline getiriyor. Soğutma ünitesinden hiçbir CO2 emisyonu salımı yapmayan ve sessiz çalışan bu teknoloji, müşterilerin Ultra Düşük Emisyon Bölgeleri (ULEZ'ler) ve düşük gürültülü kentsel alanlar dahil olmak üzere uzun mesafeli ve şehir içi teslimatlarını sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Tamamen elektrikli, motorsuz, emisyonsuz treyler soğutma sistemi: Advancer-e

Thermo King Advancer-e, Advancer A-Serisi’ni piyasadaki en verimli treyler soğutma sistemleri yapan tüm özelliklere sahip motorsuz ve elektrikli bir mimariye sahip.

Advancer-e ünitesi tamamen elektrikli olmasıyla bir treyler filosunun karbon ayak izini yılda 10 ton CO2 kadar azaltabiliyor. Advancer-e, Thermo King'in sunduğu doğru güç teknolojisi çözümü ile birleştirildiğinde şehir içi teslimatlar veya uzun mesafeli görevler için herhangi bir çekici ile de uyumlu. Advancer-e'nin sunduğu esneklik, değişen düşük emisyon yönetmeliklerinde nakliye şirketlerinin bir adım öne geçmesini sağlıyor.