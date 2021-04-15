Taysad’dan Tırsan’a Hem Patent Hem İhracat Ödülü

Ödüllü Ar-Ge merkezinde, müşterilerinin rekabet gücünü artırmak için geliştirdiği yenilikçi ve

verimlilik odaklı ürünleri ile treyler sektörünün geleceğine yön veren Tırsan; başarılarına her gün

bir yenisini daha eklemeye devam ediyor.



Tırsan, TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı

çerçevesinde gerçekleştirilen Başarı Ödülleri Töreni’nde iki ödülün birden sahibi oldu. TADYSAD

2020 Yılında En Çok Patent Tescili Alan Üyeler kategorisinde 2. firma olan Tırsan, 2020 Yılında

En Çok İhracat Yapan Üyeler kategorisinde ise 3. sırada yerini aldı.



Tırsan, 2020’de Yıllık Patent Tescil Sayısını 57 Adede Yükseltti

TAYSAD’ın Patent Ödülleri, firmaların ilgili yıl içerisinde tescil edilen patent sayılarına göre

veriliyor. Buluş sahibi olan, buluşu hayata geçiren, patent çalışmalarını dokümante eden, bunlarla

ilgili prosedürleri takip eden firmalar ödüllendiriliyor. Bu doğrultuda her yıl onaylanan patent

sayısını artıran treyler sektörünün lideri Tırsan, 2019 yılında 29 olan tescili patent sayısını, 2020

yılında 57 adede çıkarak, TAYSAD Başarı Ödülleri’nde patent 2.si ödülünü aldı.



Müşterilerinin rekabet gücünü arttırmak ve sektörün geleceğine yön vermek için Ar-Ge

çalışmalarını aralıksız sürdüren Tırsan, 2019 yılında ilk kez yayınlanan “Türkiye’nin Patent

Haritası” raporunda otomotiv teknolojileri alanında 3. sırada yerini alarak, treyler sektöründen

listeye giren tek firmadır oldu.



2021 Avrupa Treyler İnovasyon ödüllerinde 4 ödül alan Tırsan, bu prestijli ödülün 7 dalında tüm

ödülleri yalnızca 3 senede alan ilk ve tek şirket olarak Ar-Ge başarılarını Avrupa’ya bir kez daha

taşıdı.



Tırsan, TAYSAD İhracat Ödüllerinde İlk 3’te

Tırsan, güvenilir ürün ve hizmetlerinin sonucu olarak dünyanın 55’ten fazla ülkesine ihracat

yapmaktadır. 2019 yılında TİM İlk 1.000 İhracatçı Listesinde tüm otomotiv sektörünün en büyük

16. ihracatçısıdır.



Tırsan, 2020 TAYSAD Başarı Ödülleri’nde ise listedeki tek treyler üreticisi olarak, TAYSAD 2020

Yılında En Çok İhracat Yapan Üyeler içerisinde 3. sırada yerini almıştır.