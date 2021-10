TAİDER'den Sertrans Logistics'e sürdürülebilirlik ödülü

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödüllerinde Kurumsal Yönetim Kategorisi Ödülünün sahibi Sertrans Logistics oldu.





2023 yılında Türkiye'nin en büyük e-ticaret lojistiği firması olmayı hedefleyen Sertrans Logistics; TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından düzenlenen TAİDER 9. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi'nde verilen Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde “Kurumsal Yönetim Kategorisi” ödülünü kazandı.



Sertrans Logistics'i 1989 yılında İstanbul'da bir aile şirketi olarak kurduklarını söyleyen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Sertrans için kurulduğu günden bugüne sürdürebilirlik kavramı her zaman birinci öncelik oldu. Bu anlamda her zaman sürdürülebilir bir şirket yapısı kurma amacında olduk ve bu nedenle ciro obezi bir şirket olmak yerine, sürdürülebilir kârlı büyümeyi ve kurumsal yönetilen bir performans şirketi olmayı hedefledik. 30 yılı aşkın süredir attığımız her adım, aldığımız her karar, bugünü değil yarına yönelikti. Bugün geldiğimiz nokta, yürüdüğümüz yolun ne kadar doğru olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Öyle ki pandemi şartlarında dahi yatırım yapmayı ve büyümeyi sürdürebildik. Bu, yolumuzun ne kadar doğru olduğunun en büyük kanıtı. Kurumsallaşmanın, sürdürülebilir olmanın çok önemli olduğu sektörümüzde, bu anlamda bir rol model olma yolunda ilerleyen şirketimiz ve sektörümüz için ayrıca çok anlamlı bir ödül. Bu noktada TAİDER'den aldığımız ‘Kurumsal Yönetin Kategorisi' birincilik ödülü, bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmaların nişanesi olması adına bizim için çok ayrıcalıklı ve çok kıymetli” dedi.