Süveyş Kanalı’nını tıkayan gemi "Ever Given" kurtarıldı

Geçen hafta Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Ever Given isimli 400 metre uzunluğundaki yük gemisinde sevindirici haberler geldi… Süveyş Kanalı’nı yatay olarak kapatan ve adeta bütün geçişleri engelleyerek 300’den fazla geminin beklemesine sebep olan Ever Given’ı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bugün sabaha karşı Süveyş Kanalı Yönetimi’nin Başkanı Osama Rabie bir açıklama yaptı. Rabie, sabahın erken saatlerinde 200.000 tonluk ağırlığa sahip Ever Given’ı serbest bırakmak için çok önemli bir adım attıklarını açıkladı.

DÜNYA TİCARETİNDE KRİZ YARATTI

Rabie, “Bu iyi bir haber. Gemiyi oturduğu karadan kaldırmayı başardık, hafif hareket etmeye başladı. Halen çalışmamız gerekiyor fakat birkaç saat sonra gemi kanalda yoluna devam edebilir” dedi.

Tayvan merkezli Evergreen Group tarafından idare edilen gemi, Süveyş Kanalı’nda tıkanmaya yol açmış ve bu durum dünya genelindeki taşımacılığı büyük bir sekteye uğratmıştı.

Uluslararası ticarete günlük 7 milyar dolar gibi bir zarar verdiği tahmin edilen Ever Given’ın karaya oturma sebebi olarak net bir açıklama yapılmasa da yetkililer “insan hatası” üzerinde duruyor.