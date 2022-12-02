SunExpress’te Üst Düzey Atama Tuncay Eminoğlu, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

2015 yılından bu yana başarıyla yürüttüğü SunExpress Genel Müdür Yardımcılığı görevinden kariyerine farklı bir alanda devam etmek üzere ayrılan Ahmet Çalışkan, görev devri süreci için şirkette 31 Aralık 2022 tarihine kadar görev yapmaya devam edecek.

SunExpress Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Ahmet Çalışkan, göreve başladığı 2015 yılından bu yana SunExpress’in istikrarlı ve başarılı bir şekilde büyümesine önemli katkılarda bulundu. Çalışkan’a özverili çalışmaları için teşekkür ederiz. Yerine atanan Tuncay Eminoğlu’nun SunExpress’in devam eden büyüme hikayesinde önemli rol oynayacağına yürekten inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.