SGS Transitnet, 10. Yılını iş ortaklarına verdiği iftar yemekleri ile kutladı

SGS TransitNet olarak, kuruluşumuzdan bu yana büyük bir özveri ile çalışarak, her geçen yıl artan birikimimiz ve yeni atılımlarımızla daha da büyüyüp güçlenerek sektörün öncü firması olarak hizmet vermekteyiz. 2012 yılında 60 iş ortağımız ile toplam 3 ülkede Asıl Sorumlu olarak başlamış olduğumuz bu uzun yola bugün 700’den fazla iş ortağımız ile toplam 25 ülkede Asıl Sorumlu olarak devam etmekteyiz. Dolu dolu geçen bu 10 yıl içerisinde hizmet ağımızı ve ürün çeşitliliğimizi arttırarak; hizmet verdiğimiz sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman da geçen 10 yılın gurunu yaşamaktayız.

Düzenlemiş olduğumuz bölgesel iftar yemekleri ile iş ortaklarımızla bir araya gelerek bizim için önemli olan bu yılı daha da anlamlı bir hale getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz.

10 yıldır bizimle omuz omuza yürüyen değerli müşterilerimize düzenlemiş olduğumuz iftar yemeklerinde plaketlerini teslim ettik. Ziyaret gerçekleştiremediğimiz bölgelerimizde de bayram sonrasında yemekler düzenlemeye devam edeceğiz.

Bu vesile ile şirketimizin 10. yılı bir kere daha kutlu olsun! Bu yolda bizimle birlikte yürüyen tüm iş ortaklarımıza teşekkür eder, birlikte başarı merdivenlerini tırmandığımız nice yıl dönümleri dileriz.