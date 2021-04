Sertrans Logistics Almanya'da 5 bin metrekare depo açtı

Dijitalleşme ve e-ticaretteki olağanüstü büyümenin etkisiyle ticaret hayatında tarihin en büyük değişimi yaşanıyor. Sertrans Logistics, yeni ticaret ortamına uygun büyüme stratejisi kapsamında yatırımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Almanya ofisinin açılışıyla markasının gücünü yurt dışına taşıyan Sertrans Logistics, şimdi de yaklaşık 2,5 milyon avro yatırım yaparak Almanya'da 5 bin metrekarelik bir depo açtı.



Uluslararası nakliyelerde bir hub, toplama-dağıtma merkezi noktası olan Almanya'daki depoda, e-com ve e-ihracat alanında da hizmet verilecek. Türkiye'deki e-ihracatın büyüme sürecine destek olacak deponun kapasitesinin kısa süre içinde 10 bin metrekareye çıkartılması hedefleniyor.





Almanya deposunun yurt dışına açılmak isteyen Türk markaları için önemli bir imkân sunduğunu söyleyen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Almanya deposu uluslararası nakliyede bir hub olacağı gibi, aynı zamanda e-com ve e-ihracat alanında da hizmet vereceğimiz bir merkez olacak. Almanya'nın yanı sıra Avrupa'da yakın bir zamanda ikinci depomuzu da açacağız. Yurt dışında açacağımız her bir depo özellikle yurt dışına açılmak isteyen Türk markaları için büyük imkân sunacak. Zira artık onların ihtiyaçlarını daha yakından bilen ve bunlara yönelik çözümleri hızlı bir şekilde ortaya koyacak bir muhatapları olacak. Türk markalarının yurt dışında büyümelerine destek vereceğiz. Bu sektörde hizmet veren her şirket birer dış ticaret elçisi gibi çalışmak durumunda. Sertrans olarak biz de bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz” dedi.



“Yurt dışında yerelleşmeye kararlıyız”

Sertrans'ın; İspanya, Portekiz ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde varlığını yaklaşık 30 yıldır sürdüren bir marka olduğuna dikkat çeken Nilgün Keleş, “Ticaret hayatında tarihin en büyük değişimi yaşanıyor. Sertrans olarak adımlarımızı bu yeni ticaret ortamına uygun atmaya çalışıyoruz. Almanya deposunun açılışıyla birlikte bizim için önemli bir eşik aşılıyor. Zira artık Avrupa'da yerleşik düzene geçiyoruz. Sertrans, Avrupa'nın birçok ülkesinde uzun süredir var olan bir marka. Örneğin bugün Fransa'dan gelen her 100 arabanın 25'i Sertrans'ın. Portekiz'de pazar payımız yüzde 40'a yakın. İspanya'da yüzde 30'un üzerinde bir pazar payımız var. Bu ülkelerin globalde dev markları uzun yıllardır bizimle çalışıyor. Almanya çok önemli bir pazar, lojistik sektöründeki gücü herkesin malumu. Sertrans bir Türk markası olarak 30 yılı aşkın bilgi birimi, yetişmiş insan kaynağı ve güçlü finansal yapısıyla bu zorlu pazarda rekabet etmeye hazır. Elbette amacımız sadece Almanya değil. Avrupa'nın birçok ülkesinde Almanya operasyonuna benzer hamleleri yakın zamanda atacağız” dedi.



“Farklı coğrafyalardaki e-com operasyonlarını yönetebilmeliyiz”

Teknolojinin ilerlemesi ve pandemiyle birlikte daha da öne çıkan e-com dönüşümünün, firmaların küresel rekabetten pay alma ve sürdürülebilir kârlılık için iş modellerini değiştirme ihtiyaçlarını kaçınılmaz kıldığını belirten Keleş, “Bir lojistik firmasının, müşterilerinin tüm tedarik zinciri süreçlerini tek elden yönetme ihtiyacı bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış durumda. Bu süreçte ister e-com, ister normal depo operasyonları olsun, müşterilerimizin stoklarını tek çatı altında yönetebilme kabiliyetine sahip olmamız gerekiyor. Ancak sadece bu da yetmez. Aynı müşterinin farklı coğrafyalardaki e-com operasyonlarını yönetebilme, buna istinaden uluslararası nakliye ve antrepo hizmetlerini tek çatı altında toplayabilme kabiliyetlerini de kazanmalıyız. Gerek Almanya depomuz gerekse önümüzdeki dönemde Avrupa'nın diğer ülkelerinde açılacak olan depolarımız bu anlayışa uygun atılmış adımlardır. Zira Sertrans'ın amacı hizmet verdiği her bir iş ortağının tüm lojistik ihtiyaçlarını tek bir çatı altında dünyanın her coğrafyasında yönetebilme kabiliyetine ulaşabilmektir. Yeni ticaret hayatında ihtiyaç da bu yöndedir” ifadelerini kullandı.