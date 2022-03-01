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Sendeo, Türkiye’nin 81 ilinde hizmet vermeye başladı

Koç Topluluğu’nun dağıtım ve teslimat sektöründe faaliyet gösteren markası Sendeo, Şubat 2022 itibarıyla tüm Türkiye’de hizmet vermeye başladı.

Lojistik 01.03.2022, 12:46
Sendeo, Türkiye’nin 81 ilinde hizmet vermeye başladı

Mayıs 2021’de İstanbul’da başladığı yolculuğuna Eylül 2021’de 16 il ile devam eden ve şubat ayı itibarıyla 81 ilin tamamında hizmet vermeye başlayan Sendeo, 8 transfer, 5 dağıtım merkezi ve 1.000’den fazla teslimat noktasıyla lojistik sektörünün yenilikçi, sürdürülebilir ve teknolojik markası olmaya devam ediyor.

Sektöre yeni bir soluk getirmek ve kaliteli hizmet anlayışını yükseltmek amacıyla yola çıkan Sendeo, 2021 Mayıs’ta İstanbul’da başladığı hizmetini 81 ilin tamamına taşıdı. 81 il operasyonuyla birlikte Sendeo Teslimat Noktası operasyonuna da devam eden marka, kısa sürede 1.000’den fazla Sendeo Teslimat Noktası’na ulaştı.

Bir yıldan kısa bir sürede Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet göstermeye başladıkları için son derece gururlu olduklarını belirten Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, “Pandemi sürecinde teknolojiyi iş süreçlerimizin merkezine oturtarak faaliyete başladık ve hizmet vermeye başladığımız ilk günden itibaren kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla çözüm sunuyoruz. Araştırmalara göre 2020 yılında Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 74’i internet ve yüzde 44’ü e-ticaret kullanıcısı iken 2021 yılında internet kullanıcı oranı nüfusa göre yaklaşık yüzde 78’e, e-ticaret kullanıcı oranı da yüzde 48’e yükseldi. Her geçen gün gelişen ve çeşitlenen ödeme sistemleri altyapısı, artan teknoloji adaptasyonuyla bu oranın giderek yükseleceğini ve Türkiye’de e-ticaret alanında ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz.  E-ticaretteki yükseliş kargo ve lojistik şirketlerinin hacimlerinde, taşıdıkları ürün portföylerinde ciddi değişimleri de beraberinde getiriyor. Bugün dağıtım ve teslimat sektöründe toplam hacmin yarısından fazlasını e-ticaret gönderileri oluşturuyor. Biz de teknolojik altyapımız, cesur ve yenilikçi bakış açımız, genç ve dinamik kadromuz, operasyonel kalitemizle sektörde fark yaratacağız. Sektörün yenilikçi ve sürdürülebilir markası olarak hem bugüne hem de geleceğe odaklanıyoruz. Teknoloji odaklı bakış açımız ve yenilikçi yaklaşımımızla son noktaya teslim edeceğimiz gönderileri, müşterilerimizin istediği gibi, mutlulukla ve güvenle teslim edeceğiz” dedi.

16 ille başladığımız yolculuğumuza Türkiye’nin 81 iliyle devam ediyoruz

Klasik dağıtım operasyonlarından farklı olarak çalıştıklarını söyleyen Şahin, “81 ili kapsayan hizmetimizi klasik dağıtım operasyonlarından farklı olarak şubeler yerine transfer ve dağıtım merkezleriyle gerçekleştiriyoruz. 81 ilde; 8 transfer, 5 dağıtım merkezi ve 1.000’in üzerinde teslimat noktasıyla lojistik sektörünün yenilikçi ve teknolojik markasıyız. 2022 yılı sonuna kadar 11 transfer, 45 dağıtım merkezi ve 2.400 teslimat noktasına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye'nin en büyük e-ticaret markaları ile çalıştıklarını söyleyen Şahin, “81 il operasyonumuzun tamamlanmasıyla birlikte ileri teknoloji ile harmanlanmış ürünlerimiz ve artan istihdam sayımızla birlikte günlük teslimat sayımızı eylül ayına göre yüzde 260 arttırdık. Bu oranın 2022’nin sonunda 10 kat artmasını bekliyoruz. Kasım ayında 2025 yılına kadar 60 milyon dolar yatırım hedefimiz olduğunu söylemiştik ve bu yatırımlarımızı gerçekleştirmeye başladık. Müşteri memnuniyetinde lider marka olma vizyonuyla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Teslimat noktalarıyla gönderiler güvenle sahiplerine ulaşıyor 

Teknolojiyi iş süreçlerinin merkezine oturtarak faaliyetlerine başlayan marka, süreçlerini “akıllı lojistik (smart logistic)” çatısı altında gerçekleştiriyor. Akıllı lojistik hem operasyonel süreçlerde hem de müşteri deneyiminde kullanılıyor. Sendeo Teslimat noktaları da bunlardan biri. Teslimat noktalarıyla sektöre yeni bir anlayış getiren ve bu iş modeliyle pazarda fark yaratan Sendeo’da müşteriler gönderilerini, kendilerine en yakın Sendeo noktasından güvenle teslim alabiliyor. Teslimat noktası hizmeti veren perakende noktalarının trafiğinin artması da bu iş modelinin bir diğer avantajı olarak öne çıkıyor. 

Mutlu çalışan eşittir mutlu müşteri

Çok kısa bir süre içerisinde önemli yol kat ettiklerini söyleyen Şahin, “400 kişilik bir ekiple başladığımız yolculuğumuza büyüyerek devam ediyoruz. 4 aylık süre içerisinde istihdamımızı yüzde 70’ten fazla artırdık. 2022 yılı içerisinde 2.500 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Saha operasyon sorumlularımızdan üst yönetime kadar motivasyonu yüksek, dinamik ve yenilikçi bir ekiple çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşacak ve bizi başarıya götürecek en temel unsurun ‘mutlu çalışan eşittir, mutlu müşteri’ olduğuna inanıyoruz ve tüm yatırımlarımızı bu amaç etrafında gerçekleştiriyoruz. Amacımız çalışanını tanıyan, ihtiyaçlarını ve beklentilerini fark eden bir insan kaynakları yapısı oluşturmak. Çalışanlarımızın mutluluğu ve iyi hissetmeleri bizim için çok önemli. Tüm süreçlerimizi teknoloji ve dijitalleşme odağında tasarlıyoruz. Ofislerimizde hibrit model ile çalışıyoruz, teknoloji ekiplerimiz isterse tamamen uzaktan çalışabiliyor. Tüm çalışanlarımıza dokunabilmek ve ihtiyaçlarını anlamak adına sık sık “Anlatsana Biraz” diyor, mutluluklarını ölçümlemek adına sorular soruyor, geribildirimler alıyoruz. Saha Operasyon Sorumlularımıza ferdi kaza sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ve alışverişlerinden sosyal hayatlarına kadar farklı noktalarda kullanabilecekleri avantajlar sunuyor, tüm çalışanlarımızın deneyim yolculuklarına ayrı ayrı odaklanıyoruz.” dedi.

#Sendeo
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