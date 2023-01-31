Scania’dan Satış Sonrası Hizmetlerde Motor Onarım Kampanyası

30 Ocak – 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, yarım ve tam motor onarımında yüzde 30’a varan indirim avantajı sunuluyor.

Motor onarım kampanyasında Scania müşterileri, orijinal yedek parçada yüzde 30 ve işçilikte de yüzde 50’ye varan indirim fırsatından faydalanabilecekler. Kampanyaya katılan yetkili servislerde her şasi, fırsatlardan bir kez faydalanabilecek.

Scania, satış sonrası hizmetlerinde orijinal yedek parça kullanımının önemini bir kez daha belirtiyor. Orijinal yedek parça; operasyonel devamlılık, araç için daha uzun kullanım ömrü, güvenlik ve yakıt tasarrufu sağlar. Aynı zamanda orijinal yedek parçaların garantili olması maddi kayıpları da en aza indirir.