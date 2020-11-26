Scania’dan Mersin Bölgesine Özel Çekici

Scania araçların teslimatları Doğuş Otomotiv Scania Yetkili Satıcı ve Servisi Akdeniz Ağır Vasıta tesislerinde gerçekleşti. Teslimat törenine Doğuş Otomotiv Satış Bölge Yöneticisi Hüseyin Safa Gün, Akdeniz Ağır Vasıta yatırımcısı Hüseyin Zeybek, Akdeniz Ağır Vasıta Genel Müdürü Mehmet Güler, Akdeniz Ağır Vasıta Satış Müdürü Ömer Turhan ile Zelal Taşımacılık firma sahibi Necmettin Özdemir katıldı.

Budak Nakliyat firmasının aracını ise Hüseyin Safa Gün, Hüseyin Zeybek ve Mehmet Güler firma sahibi Murat Budak’a teslim ettiler.

“Mersin Bölgesi Türkiye’nin Lojistik üslerinin başında geliyor”

Teslimat töreninde konuşma yapan Hüseyin Zeybek “ Mersin’de Scania’nın en iddialı tesis yatırımlarından birini gerçekleştirdik. Avrupa ve İsveç standartlarında bir tesis yatırımı yaptık. Markamıza güvenip yatırım yapan değerli iş ortaklarımıza özel olarak teşekkür ederim. 2020 yılında Mersin’de 25 firma filosu için ilk defa Scania araç yatırımı yaptı. 2021 yılında bölge müşterilerimiz ile iş birliğine devam edeceğiz, bölgeye özel kampanyalar ve özel tasarlanmış araçlar ile müşterilerimizin maliyetlerini düşürmelerine katkıda bulunacağız”

“Mersin, çekici pazarının lideri”

Zelal Taşımacılık firma sahibi Necmettin Özdemir ise Mersin Bölgesinde faaliyet gösteren lojistik firmalarının uluslararası standartlarda araç parkları ile global seviyede sözleşmeli müşterilere sahip olduğunu belirterek “Bölgemizde rekabetin yüksek olmasına rağmen neredeyse tüm firmalar birbirleriyle yakın ilişkiler içindedir. Bu yakınlıkları araç alımları sırasında da ortaya çıkmaktadır. Mersin, yıllık 150 bin Km/Araç yol ortalaması ile tüm Avrupa, Rusya ve Ortadoğu başta olmak üzere karayolu ile gidilebilen her noktaya hizmet verebilmektedir. Bu yoğun tempoda operasyonel olarak minimum kayıp için araç filolarımızı genç tutmak ve daima en iyi marka araçlara yatırım yapmak istiyoruz. Scania, bu bölgede Doğuş Otomotiv güvencesi ile satış sırasındaki samimi yaklaşımları ve satış sonrasında sorunsuz, hızlı servis imkanı ile en çok tercih edilen markaların başında gelmektedir. Biz de filomuzu güçlendirirken Scania’yı tercih ettik” şeklinde konuştu.

“Scania, Mersin’de yüzde 40 büyüdü”

Scania Bölge Satış Yöneticisi Safa Gün ise “Scania’nın düşük yakıt tüketimi ve yüksek 2. El değeri konusunda iddialı olduklarını anlattı. Mersin bölgesindeki ziyaretlerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek tek dinledik, öncelikle onların ihtiyaçlarına cevap verecek Mersin Bölgesine özel araçlar hazırladık. Mersin bölgesi müşterilerimize özel ve uygun kredi seçenekleri oluşturduk. Müşterilerimize özel bakım paketleri hazırladık.

İşe özel doğru araç, finans ve satış sonrası konusunda müşterilerimizin tüm beklentilere karşılık vermek için bir alt yapı hazırladık. 2020 yılı sonuna kadar bölgedeki diğer tamamlanması beklenen satışlar ile Türkiye genelinde Scania satışlarının yüzde 10’luk kısmını bu bölgede gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

2020 yılında mersin Bölgesinde Scania çekiciye yatırım yapan firmalar: