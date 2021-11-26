Scania Servislerine Kadın Eli Değiyor

İş hayatında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek için kadınlara daha fazla fırsat verilmesi ve istihdama katılmaları, ülkelerin gelişimini etkileyecek önemli faktörler arasında yer alıyor. Sürdürülebilir başarıda kadın çalışanların çok büyük bir rolü olmasını göz önünde bulunduran Doğuş Otomotiv Distribütörlüğünde Türkiye faaliyetlerini sürdüren Scania, “erkek egemen” sektörlerden biri olarak görülen otomotiv sektörü için yetkili servislerinde kadın istihdam oranını son bir yıllık süreçte yüzde 6 arttırdı.

“Benim için bir okul gibi”

Scania Gebze Servisi’nde müşteri koordinasyonu görevini sürdüren Dilay Poyraz ağır ticari araç servisinde çalışmasının ilgi ile karşılandığını belirterek “Otomotive özellikle ağır vasıta sektörüne yeni girmiş biri olarak Scania Gebze Servis’te çalışmak benim için çok büyük bir şans. Çünkü ofisten atölyeye, Gebze Servis benim için bir okul gibi. Merak ettiğim ve öğrenmek istediğim en ufak bir konuda yöneticilerimden teknisyen arkadaşlara kadar herkes bana ellerinden gelen tüm desteği gösteriyor. Ben de diğer kadın çalışan arkadaşlarım gibi fırsat verildiğinde kadınların her alanda başarıyla çalışabileceğini düşünüyorum.” dedi.

“Her zaman destek gördüm”

2019 yılında Tuzla Doğuş Otomotiv’de işe başlayan Dilek Parsadan, kariyer yolunda işin mutfağından geçmenin çok önemli olduğunu belirterek “2019’da Tuzla’da tek kadın çalışan olarak başladığım ağır vasıta sektöründe değerli yöneticilerim ve mesai arkadaşlarım sayesinde çok yol kat ettiğime inanıyorum. Tuzla Doğuş Otomotiv’de bulunduğum süre boyunca yapılan her işin bir kadın tarafından da yapılabileceğine teşvik edildim, desteklendim. Burada edindiğim tecrübelerle Tuzla’da satış destek pozisyonundayken şimdi Doğuş Otomotiv merkezde satış koordinasyon uzmanlığı görevimi sürdürüyorum.” şeklinde konuştu.

“Ağır ticari araçların hayatımızdaki önemini anladım”

Tuzla Doğuş Otomotiv’de satış destek uzmanı olarak görev yapan Banu Bakıroğlu ise, ağır ticari araçların her sektörde büyük rol oynadığını belirterek “Scania dünyasına Tuzla Doğuş Otomotiv’de başlamak ve bu ailenin bir parçası olmak benim için oldukça mutluluk verici. Burada otomotiv sektöründe ağır vasıta olarak nitelendirdiğimiz çekici ve kamyonların, hayatımızda ne denli yeri olduğuna tanıklık etmek ayrı bir mutluluk. Biz kadınlar tüm kullanıcılar için var gücümüzle çalışarak, onların rahat ve konforlu sürüş deneyimlerini daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum."