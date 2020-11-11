Scania, Pazardan Fazla Büyüdü

“Satışlarımız geçen yıla göre yüzde 168 arttı”

Scania Türkiye Satış Müdürü Bayazıt Canbulat Ekim ayı boyunca önde gelen taşımacılık firmalarına gerçekleştirilen teslimatları hatırlatarak “Ekim ayı boyunca 166 adet çekici, 4 adet kamyon olmak üzere toplam 170 adetlik teslimat gerçekleştirdik” dedi.

Canbulat, yılsonuna kadar gerçekleşecek işbirliklerinin de bulunduğunu sözlerine eklerken “En çok tercih edilen ilk 3 marka arasında yer alırken, ithal ağır ticari araç segmentindeki liderliğimiz de sürüyor. 2020 yılının ilk 10 ayında toplam 863 adetlik satış rakamına ulaştık. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yapılan 322 adetlik satışa göre yüzde 168 oranında bir artış gerçekleştirerek toplam pazarın üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Hedefimiz kalan iki ayı da müşterilerimizin taleplerini karşılayacak şekilde verimli geçirmek.” şeklinde konuştu.

Canbulat ayrıca Scania markası olarak piyasaya sürdükleri CNG ve LNG gibi alternatif yakıtlı araçlara ilave olarak önümüzdeki dönemde getirecekleri ve tek dolumda 250 km menzili olan elektrikli araçları konusunda da çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, Scania’nın elektrikli araçlarının 2021 yılı içerisinde daha çok gündemlerinde olacağını belirtti.