Scania'nın L serisinde 7 litrelik motor seçeneği

Güvenliğin, ergonominin ve düşük ağırlığın odaklandığı kalabalık şehir alanlarında dağıtım, atık ve inşaat alanları için çözüm sunan L serisi, DC07 motor ile piyasaya sürülmesiyle, yük taşıma kapasitesi de 360 kilo arttı. 7 litre motorda 220, 250 ve 280 beygir gücü olmak üzere 3 farklı güç seçeneği de sunuluyor.

2017'de L serisi kabinlerin piyasaya sürülmesiyle Scania, kent içi dağıtım segmentine güçlü bir giriş yaptı. Düşük kabin L serisi, gün içerisinde sık sık inip biniş yapan sürücü için büyük kolaylık sağladı. Aynı zamanda yoğun kenti içi trafikte görme ve görülme özelliği de arttı.

Övgüler alan 7 litrelik motor

Scania DC07 ilk olarak 2017'de sadece Scania P serisi kabinler ile birlikte sunuldu. 6,7 litre süpürme hacmine sahip, hafif, sağlam ve modern bir sıralı altı motor, 280 hp güç ve 1050 dev / dak'dan 1200 Nm'ye kadar tork sunuyor. SCR teknolojisine sahip motor, performansı, düşük gürültü ve yakıt verimliliği nedeniyle medya ve müşteriler tarafından övgüyle karşılanmıştı.

Şehiriçi için üretildi

L serisi kabinlerin düşük, normal ve yüksek olmak üzere üç farklı tavan yüksekliği bulunuyor. Kentsel uygulama rijitleri için tipik aks konfigürasyonları 4×2 veya 6 × 2*4. Ağırlıklı olarak dağıtım hizmetlerinde kullanılan L serisi, artık birçok inşaat projesinde de yer alıyor.