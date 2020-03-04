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Scania'nın L serisinde 7 litrelik motor seçeneği

Scania’nın kenti içi dağıtım hizmetleri için sunduğu düşük girişli Scania L serisi artık DC07 motor seçeneği ile sunuluyor. Başlangıçta, L serisine beş silindirli 9 litrelik sıralı motorlar ile daha ağır operasyonlar için tercih ediliyordu. Daha sonra taleplerin de oluşması ile daha hafif ve daha esnek 7 litrelik motor seçeneği de sunulmaya başlandı.

Scania'nın L serisinde 7 litrelik motor seçeneği

Scania’nın kenti içi dağıtım hizmetleri için sunduğu düşük girişli Scania L serisi artık DC07 motor seçeneği ile sunuluyor. Başlangıçta, L serisine beş silindirli 9 litrelik sıralı motorlar ile daha ağır operasyonlar için tercih ediliyordu. Daha sonra taleplerin de oluşması ile daha hafif ve daha esnek 7 litrelik motor seçeneği de sunulmaya başlandı.

04 Mart 2020 Çarşamba 13:41
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Scania'nın L serisinde 7 litrelik motor seçeneği

Güvenliğin, ergonominin ve düşük ağırlığın odaklandığı kalabalık şehir alanlarında dağıtım, atık ve inşaat alanları için çözüm sunan L serisi, DC07 motor ile piyasaya sürülmesiyle, yük taşıma kapasitesi de 360 kilo arttı. 7 litre motorda 220, 250 ve 280 beygir gücü olmak üzere 3 farklı güç seçeneği de sunuluyor.

2017'de L serisi kabinlerin piyasaya sürülmesiyle Scania, kent içi dağıtım segmentine güçlü bir giriş yaptı. Düşük kabin L serisi, gün içerisinde sık sık inip biniş yapan sürücü için büyük kolaylık sağladı. Aynı zamanda yoğun kenti içi trafikte görme ve görülme özelliği de arttı.

Övgüler alan 7 litrelik motor

Scania DC07 ilk olarak 2017'de sadece Scania P serisi kabinler ile birlikte sunuldu. 6,7 litre süpürme hacmine sahip, hafif, sağlam ve modern bir sıralı altı motor, 280 hp güç ve 1050 dev / dak'dan 1200 Nm'ye kadar tork sunuyor. SCR teknolojisine sahip motor, performansı, düşük gürültü ve yakıt verimliliği nedeniyle medya ve müşteriler tarafından övgüyle karşılanmıştı.

Şehiriçi için üretildi

L serisi kabinlerin düşük, normal ve yüksek olmak üzere üç farklı tavan yüksekliği bulunuyor. Kentsel uygulama rijitleri için tipik aks konfigürasyonları 4×2 veya 6 × 2*4. Ağırlıklı olarak dağıtım hizmetlerinde kullanılan L serisi, artık birçok inşaat projesinde de yer alıyor.

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