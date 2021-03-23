Scania, Fosil İçermeyen Çelik Kullanacak

Bu hedef çerçevesinde Scania, İsveçli çelik üreticisi H2 Green Steel (H2GS) şirketi ile ortaklık anlaşması yaptı. Kuzey İsveç'te Boden bölgesinde bulunan ve tamamen yeni olan çelik fabrikasında, üretilen bir ton çelik başına karbondioksit emisyonları, hidroelektrik ve rüzgâr enerjisinden elde edilen elektrikten üretilen hidrojen gazının kullanılması sayesinde yüzde 95 oranında azaltılabiliyor.

Her Scania kamyonu yaklaşık 5 ton çelik içerdiğinden, değer zinciri boyunca emisyonsuz ürünlerin kullanılması yolculuğunda bu ortaklık dev bir adım olacak ve bu sayede Scania'nın sürdürülebilir taşımacılığa geçişteki lider konumu pekişecek.

Şirket, karbon içermeyen çelik üretimine 2024 yılında başlamayı planlıyor. Mevcut plana göre Boden'de gerçekleştirilecek üretimin yaklaşık yüzde 90’lık kısmını Scania'nın talep ettiği çelik türleri oluşturacak. Bu iş birliği Scania'nın Paris Anlaşması'ndaki iklim hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunacak.