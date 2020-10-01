Scania Elektrikli Kamyon Serisi Yola Çıkıyor

Alternatif yakıtlar konusunda yaptığı çalışmalarla ağır ticari araç sektörünün geleceğine yön veren Scania, uzun vadede hedeflediği elektrikli ürün gamı hedefine hızla ilerliyor. İlk etapta yüksek performanslı plug-in hibrit ve tam elektrikli kamyonların kentiçi perakende dağıtım hizmetlerinde kullanılması planlanıyor. Önümüzdeki yıllarda ise Scania, uzun yol ve inşaat da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için elektrikli taşıtlar serisini geliştirmeye devam edecek.

“Birkaç yıl içinde uzun yol araçları da yola çıkacak”

Scania Başkanı ve CEO’su Henrik Henriksson, “Scania’nın uzun vadeli elektriklendirme taahhüdünün başladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda tüm yelpazemiz için elektrikli ürünler piyasaya süreceğiz. şu anda üretimimizi bu amaca yönelik olarak yeniden organize ediyoruz. Birkaç yıl içinde, sürücülerin zorunlu 45 dakikalık dinlenme süreleri sırasında hızlı dolum için uyarlanmış elektrikli uzun yol kamyonları da tanıtacak olmamız özellikle önemli.”

“Tek bir dolumda 250 kilometre”

L ve P serisi kabinlerle sunulan tamamen elektrikli Scania kamyon, yaklaşık 310 beygire eşdeğer 230 kW elektrik motoru ve 165–300 kWh akü paketi ile donatıldı. Müşteriler, beş ya da dokuz akü seçebilecekler. Dokuz akü ile tek bir dolumda 250 km’ye kadar menzil sunuluyor.

Yine L ve P serisi kabinlerle sunulan Scania’nın plug-in hibrit kamyonu uzun mesafelerde içten yanmalı motor modunda ve ardından gerektiğinde elektrikli modda 60 km’ye kadar sürüş olanağı sağlıyor. Bu teknolojilerin her ikisi de, dayanıklılıkları ve güvenilirlikleri ile tanınan Scania‘nın kamyon yelpazesinde denenmiş ve test edilmiş bileşenlere sahip Scania‘nın modüler sistemi üzerine inşa edildi.

“55 dakikada doluyor”

Aküler, Combined Charging System (CCS) bağlantı kullanılarak 130 kW DC ile uygun bir şekilde dolduruluyor. Dolum süresi beş akülü seçenekte 55 dakikadan, dokuz akülü seçenekte ise 100 dakikadan az. Bu arada aküler rejeneratif frenleme enerjisi ile hareket halindeyken sürekli dolduruluyor.

Plug-in hibrit kamyon içten yanmalı bir motora da sahip olduğu için aküler için daha az alan bulunuyor. Araç, 115 kW elektrik motoru için 90 kWh kapasiteli üç yüksek yoğunluklu akü ile donatılıyor. Scania’nın plug-in hibrit kamyonu, elektrik şebekesinden doldurmak için bir CCS dolum bağlantısına sahip. 95 kW DC dolum ile sıfırdan yüzde 80’e kadar olan dolum süresi yaklaşık 35 dakika ve rejeneratif frenleme enerjisi ile dolumun yanı sıra yükleme ve boşaltma sırasında akü gücü doldurulabiliyor. Motor ve vites kutusu arasına yerleştirilmiş 115 kW’lik elektrik motoru, 280-360 beygir gücündeki 9 litrelik içten yanmalı motorla birleştirilmiş durumda. Kamyon, sadece elektrikli modda toplam yüklü ağırlığa, topografiye ve üstyapı tipine bağlı olarak 60 km’ye kadar seyahat edebiliyor.

E-kamyonlar, genel kargo ve ısı kontrollü taşımacılığa ek olarak kancalı kaldırıcı, damper, beton mikseri ve atık toplama gibi üstyapıların yanı sıra itfaiye ve kurtarma hizmetlerinde kârlı bir şekilde kullanılabiliyor.