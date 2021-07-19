Saygınlar Lojistik'ten Romanya'ya Uygun Fiyatlarla Nakliye Hizmeti

Saygınlar uluslararası Nakliyat, Romanya nakliyelerinde uygun navlun fiyatları ile hizmet vermektedir. Avrupa’nın siyasi ve askeri olarak en hareketli bölgesi olan Balkanlar’da yer alan Romanya, bağımsızlığını kazandığı 1877 yılından itibaren birçok savaş ve çekişmenin içinde kalmış ülkelerden biridir. 1989 yılında yapılan devrimle batı tipi demokrasiye ve kapitalist ekonomik modele geçen ülke, 2004 yılında NATO’ya üye oldu.

Coğrafyası içinden geçen Tuna Nehri ile biçimlenen ülke, 2007 yılından itibaren Avrupa Birliği üyesi olmuştur. Ülkenin başkenti 2 milyonun üzerindeki nüfusu ile Bükreş’tir. Bükreş’in nüfusu ülke nüfusunun 1/10’dan fazlasını oluşturmaktadır. Ülkenin diğer kentleri Yaş, Köstence ve Kaloşvar’dır. Güneyde Bulgaristan, batıda Macaristan ve Sırbistan, doğuda Moldova ve kuzeyde Ukrayna ile komşu olan Romanya, Avrupa’da en fazla petrol rezervlerine sahip ülkelerden biridir. Düşük işçilik maliyetleriyle özellikle otomotiv sektörünün üretim üssü olarak tercih ettiği ülkelerden biri olan Romanya, bu alanda büyük fırsatlar sunmaktadır.



Türkiye ve Romanya Arasındaki Ticari İlişkiler



Türkiye ve Romanya arasındaki ticaret hacmi son yıllarda 5-7 milyar dolar bandında seyretmiştir. Türkiye’nin Romanya’ya ihracatı, yaptığı ithalattan fazladır. İki ülke arasındaki en önemli ticaret kalemi otomotiv sektörü ile ilgili parçalar, yedek parçalar ve aksesuarlarıdır. Bunların yanında ülkemizdeki çeşitli makine ve parçaları, demir çelik ürünleri ve çeşitli plastikler ile elektronik eşyalar, gıda ürünleri, mobilya ile tekstil ürünleri alan Romanya parsiyel taşımacılık için en uygun rotalardan biridir.



Ülkemizdeki şirketler ise Romanya’dan daha çok çeşitli elektronik ürünler, kauçuk ve kauçuk ürünleri, mineralli yakıtlar ve yağlar satın almaktadır. İki ülke arasındaki ticarette denge son yıllarda Türkiye lehine dönmüştür.



Türkiye ve Romanya Arasındaki Ulaşım Rotaları

Romanya nakliye ve sevkiyatları iki rota üzerinden gerçekleşmektedir. Ülkemizden Bulgaristan’a, oradan da karayoluyla Romanya’ya ulaşılan yol yakın zamana kadar en fazla tercih edilen rotaydı. Bulgaristan – Türkiye sınırında yer alan 3 tane sınır kapısı sayesinde (Hamzabeyli, Dereköy ve Kapıkule) bekleme süresinin düşük olduğu bu rota, Romanya’ya ulaşmak için hızlı bir yol olarak uzun süre tercih edilmiştir.

Bunun yanında yakın zamanda Sakarya’nın Karasu limanından Romanya’nın Köstence limanına başlayan Ro-Ro gemisi seferleri, Türkiye – Romanya nakliye hızını büyük oranda arttırmıştır. Ülkenin güney doğusu üzerinde bulunan Köstence nakliye açısından hem ekonomik hem de pratik bir alternatif oluşturmuştur. Bu rota üzerinden Bükreş nakliye, Yaş nakliye ve Kaloşvar nakliye ve sevkiyatları da kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.



Türkiye ve Romanya Arasında Nakliye Fiyatlarını Belirleyen Değişkenler



Romanya tır fiyatları belirlenirken, diğer rotalarda kullanılan değişkenler dikkate alınmaktadır. Bu değişkenler;

Yükün teslim edileceği şehir,

Deniz – kara yolunun tercih edilmesi,

Yükün hacmi, ağırlığı ve miktarı,

Yükün özel bir taşınma şartı gerektirip gerektirmediğidir.

Araçlardan taşan ve bölünmesi, parçalanması mümkün olmayan yükler için lütfen müşteri temsilcilerimizle bağlantıya geçiniz.



Romanya frigo araçlarla taşımaların sıklıkla yapıldığı ülkelerden biri olmakla beraber, bu araçlarla yapılacak nakliyelerin fiyatları normal taşımalara göre farklılık gösterebilmektedir.

Saygınlar Nakliyat olarak uzun yıllardır Romanya’ya her tür ve hacimde yük taşıması konusunda müşterilerimize en uygun, hızlı ve pratik hizmeti sunmaktayız. Sizin de Romanya’ya gönderilmesi gereken yükünüz varsa, müşteri temsilcilerimiz ile görüşerek fiyat teklifi, rota seçenekleri ve son yasal değişiklikler konusunda bilgi alabilirsiniz.

