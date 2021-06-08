Saygınlar Lojistik'ten Kırgızistan'a nakliye hizmeti

Farklı ülkelerle olan komşulukları ve uzun bir geçmişe sahip olan tarihi ile oldukça önemli bir konumda bulunan Kırgızistan, ticari gelişmişlikleri sayesinde Kırgızistan nakliye konusunda da büyük bir pazar payına sahiptir. İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, polonya gibi ülkelerden direk aktarmasız hizmet veriliyor.

Başkent Bişkek başta olmak üzere Batken, Çuy, Calal – Abad, Narın, Oş, Talas ve Issık – Göl şehirleri genelinde sağladığı nakliyat hizmetleri ile sektöründe ön plana çıkan Saygınlar Uluslararası Nakliyat ve Lojistik, bünyelerinde bulunan Kırgızistan nakliyat hizmetleri ile güvenilir taşımacılığın adresi konumunda yer almaktadır. Gerek frigo gerekse de parsiyel taşımacılık alanında sektöründe önemli başarılara imza atmış olan firma, müşterileri tarafından da büyük bir beğeniye sahip bulunmaktadır.

Kırgızistan Frigo Taşımacılık Nedir? Soğutuculu hizmet kimden alırız?

Özellikle soğuk ortamlarda depolanan, sıcaklık veya nem ile temas ettiğinde çok çabuk bozulabilen, çürümeye, ekşimeye ve küflenmeye açık olan ürünlerin taşınma işlemleri, pek çok ürüne kıyasla oldukça dikkat gerektiren meşakkatli bir süreçtir. Özellikle bu ürünlerin uluslararası yollarda uzun süreli bozulmadan taşınabilmesi profesyonel bir ekip çalışması ve güçlü bir altyapı gerektirmektedir.

Saygınlar Uluslararası Nakliyat ve Lojistik, soğuk zincir hattında taşınması gereken ürünler için bünyesinde geliştirdiği Kırgızistan Frigo hizmeti ile üzerine düşen sorumlulukları profesyonel olarak gerçekleştirmektedir. Gerek güçlü donanımları gerekse de bünyelerinde bulunan kalite kontrol test aşamaları ile nakliyesini gerçekleştirdikleri her ürünü üst düzey titizlikle taşırken, müşterilerinin bu süreçte en büyük yardımcıları konumunda yer almaktadır.

Kırgızistan Parsiyel Taşımacılık Hizmeti Nedir?

Parsiyel taşımacılık, bir kişiye, bir kuruluşa veya bir firmaya ait olan ürünlerin bir tır içerisinde diğer hiçbir marka ürünle temas etmeden taşınması anlamına gelmektedir. Bu taşımacılık sayesinde ürünlerin birbirlerine olan temaslarından dolayı koku, renk veya herhangi bir mikroorganizmanın transferi engellenmiş olup taşımacılık işlemini gerçekleştiren tırın direkt ürünü bekleyen kişiye ulaştırılmasına olanak sağlanmaktadır.

Saygınlar Uluslararası Nakliyat ve Lojistik, bünyesinde yer verdiği Kırgızistan Parsiyel hizmeti ile bu konuda da kaliteli hizmetin adresi konumunda yer almaktadır. Müşterilerinin taşınmasını istedikleri ürün çeşidine göre en uygun taşımacılık şeklini belirlerken her aşamasını kalite kontrol testleri doğrultusunda şekillendirerek taşımacılık esnasında tüm oluşabilecek sorunlara çözümler üretmektedir.

Kırgızistan Nakliye İşlemlerinde Neden Saygınlar Uluslararası Nakliyat ve Lojistik Tercih Edilmelidir?

Saygınlar Uluslararası Nakliyat ve Lojistik uzun yıllardır hizmet verdiği sektöründe gerek çözüm odaklı çalışma prensipleri, gerek uygun fiyatlı Özmal tırlarıyla hizmet anlayışları gerekse de güçlü altyapısı ile uluslararası piyasada nakliyat hizmeti veren pek çok firmaya karşın üst düzey kalitede hizmetler sunmaktadır.

Alanında uzman çalışanları ve dinamik ekip arkadaşları ile kesintisiz bir hizmet sunan Saygınlar Uluslararası Nakliyat ve Lojistik, gerçekleştirdiği her işlemlerini büyük bir titizlik ve dikkatle de sürdürmeye devam etmektedir. Kırgızistan Nakliye firmaları arasında uygun navlun fiyatlar sunulmaktadır. Kırgız Cumhuriyeti Türk Devletidir. Kırgızistan soylu at’ları ile ünlüdür.