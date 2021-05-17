Saygınlar Lojistik'ten Afganistan'a karayolu ile taşımacılık

Firma müşterileriyle detaylı görüşmeler yaparak anlaşmaya varmaktadır. Profesyonel ekibi ile en doğru hesaplamaları yapmaktadır. Hava koşulları, yol durumu, gümrük işlemleri ve daha başka etmenler nakliye sürelerini etkilemektedir. Afganistan nakliyat olarak ortalama 7-10 gün içinde yük teslimatını gerçekleştirmektedir. Türkiye’den hareket halinden Afganistan’a varışına kadar 7/24 hizmet veren iletişim hatlarından bilgi alabilirsiniz.

Yüklerin güvenli ve hasarsız bir şekilde teslim edilmesini sağlamakla birlikte sigortalı güvence sağlamaktadır. Yüklerinizin türüne ve ağırlığına uygun olarak farklı taşıma araçlarıyla hizmet vermektedir. Alanında uzman ve deneyimli şoförleriyle yüklerinizi taşımaktadır.Dogharun gümrük kapısı, herat, mezarı şerif, akina gümrüklerinde irtibat bürosu bulunmaktadır.

Afganistan Frigo Taşımacılık

SAYGINLAR lojistik, Nakliye sürecinde bazı ürünler ısı dengesinin korunması için özel soğutmalı araçlarda taşınmaktadır. Bu taşıma işlemine soğuk taşımacılık ya da frigo taşımacılığı denmektedir. -18 °C ile -26 °C’ye kadar ayarlanabilen soğutucuların bulunduğu frigorifik kamyon ve kamyonetlerde taşınmaktadır. Bu taşıma işlemlerine tabi olan ürünlerin teslim edilene kadar herhangi bir zarara uğramadan adreslere teslim edilmesini sağlamaktadır. Afganistan frigo nakliye hizmetleri ile iki ülke arasındaki ticareti daha da genişleten hizmetlere imkan sunmaktadır. Mevcut nakliye hizmetlerini daha geniş yelpazede ve yeni alternatiflerle gerçekleştirmektedir.

Afganistan Parsiyel Taşımacılık

Firma olarak hitap ettiği müşterilerine sunduğu nakliye hizmetlerinden birisi de parsiyel taşımacılıktır. Parça taşımacılığı olarak da adlandırılan parsiyel taşımacılıkta amaç taşıma maliyetini en ekonomik seviyeye getirmektir. Parsiyel taşıma işlemleri; aynı güzergahta farklı müşterilerin farklı yüklerini aynı araçta taşımaktır.

Uzun yıllardır parsiyel taşıma hizmetleri veren firma profesyonel olarak tüm işlemleri eksiksiz bir şekilde yürütmektedir. Afganistan parsiyel taşımacılık hizmetleri ile müşterilerine ekonomik fiyatlarla uluslararası nakliye imkanları sunmaktadır. Doğrudan ya da aktarmalı olarak karayolu ile parsiyel taşıma yapılmaktadır. Parsiyel nakliye periyodik olarak gerçekleşmektedir.

Afganistan Nakliye Fiyatları

Uluslararası nakliye hizmetlerinde profesyonel ve nitelikli hizmetleri ile ön plana çıkan firma öncüler arasında yer almaktadır. Geniş ve farklı büyüklüklerde araç filosu, sigorta güvencesi, deneyimli ve eğitimli personelleriyle tam donanımlı bir şekilde nakliye işlemleri için müşterilerinin hizmetindedir. Firma müşterilerine en uygun, en kaliteli ve en hızlı nakliye hizmetlerini sunmaktadır. Zamanında teslimat yapmakta ve taşıma sürecinde müşterileriyle 7/24 iletişim sağlamaktadır.

Firma nakliye fiyatları; taşınacak ürünün niteliği, taşıma mesafesi, yükün ağırlığı ve hacmi, mal bedeli, gümrük işlemleri ve daha başka faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Firma tüm bunları dikkate alarak müşterilerine en uygun fiyatları sunmaktadır. Afganistan tır fiyatları yüklerin türüne ve miktarına uygun olarak tonaj bilgisi alınarak en uygun navlun fiyatlar müşterilere sunulmaktadır. Her işlemde müşterilerine hesaplı ve pratik çözümler sunarak taşıma işlemlerini başarılı bir şekilde tamamlamaktadır. Sektörde verdiği hizmetlerle müşterilerinin nezdinde kazandığı saygınlıkla emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.Afganistana uygun navlun ücretleri vermektedir.