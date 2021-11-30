Saygı Otomotiv ile Renault Trucks’ın bayi ağına Kayseri de katılıyor

Saygı Otomotiv, yeni iş anlaşması ile Kayseri ve bölgesinde Renault Trucks araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu yetkili bayi oluyor.

Saygı Otomotiv ve Renault Trucks Türkiye’nin ev sahipliğinde çok sayıda taşımacılık profesyonelinin katıldığı açılış töreninde eş zamanlı olarak Renault Trucks’ın yeni T, T High, C ve K araçlarının lokal lansmanı da gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine; “Renault Trucks olarak sunduğumuz gelişmiş toplam taşımacılık çözümlerinde satış sonrası hizmetlerimizin ve yetkili bayilerimizin büyük payı var. Kayseri’de ise bizim için çok önemli iki adımı birlikte attık. Hem yeni yetkili bayimiz Saygı Otomotiv’in açılışını hem de yeni araçlarımızın lansmanını gerçekleştirdik. 12 ilde planladığımız genel Türkiye lansmanı dahilinde yeni yetkili bayimiz Saygı Otomotiv ile Kayseri’de gerçekleştirdiğimiz açılış töreninde yeni T, T High, C ve K serilerimiz ticari araç kullanıcıları tarafından incelendi. Kayseri’de Saygı Otomotiv’in deneyimi ve yeni araç gamımız ile bölgede Renault Trucks varlığını arttırmayı hedefliyoruz” diye belirtti.

Saygı Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Saygı

Saygı Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Saygı ise; “Saygı Otomotiv olarak ticari araçlar sektöründe 40 yılı aşkın bir deneyime sahibiz. 5000 m2 açık, 1200 m2 kapalı alana sahip yeni plazamızda Renault Trucks satış ve satış sonrası hizmetler sunacağız. Bölgemiz için ön gördüğümüz pazar payının ve hizmet kapasitesinin üzerine en kısa sürede ulaşarak, iş ortağımız ile daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz inancındayız. Yeni Renault Trucks araçların bölgemizde büyük talep göreceğine de inancımız tam” dedi.

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine

Sebastien Delepine, yeni araçlar ile satış sonrası hizmetlerde yaşanacak gelişmelerden bahsederek; “Ticari araçlar sektöründe araç teknolojisi ve donanımları kadar satış sonrası hizmetlerin öneminin bilinci ile çalışmalarımızı sürdürürken yeni araçlarımızda 2022 yılından itibaren uzaktan bağlı hizmetler sunmaya başlayacağız. Bu çözümler ile araçlarımızın hizmet süresini arttıran müşteri çözümlerimizi geliştiriyoruz ve yetkili bayilerimizin katkısı çok önemli. Tüm bu gelişmeler yaşanırken üç nesil deneyime sahip Saygı Otomotiv’in ailemize katılmasından, Kayseri ve bölgesinde müşterilerimize daha yakın hizmet sunabilecek olmaktan çok mutluyuz” şeklinde açıkladı.

Yetkili bayi ağımızı geliştirmeye devam edeceğiz

Delepine; “Renault Trucks olarak Türkiye’de araç varlığımız arttığı gibi 12 ayrı noktada yetkili satış ve servis noktamız bulunuyor. 2022 yılında yetkili satış ve servis hizmetleri yatırımlarımıza devam edeceğiz. Müşterilerimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan yeni araçlarımız, toplam sahip olma maliyetlerinde arttırılan avantajlar sunuyor. Dolayısıyla satış sonrası hizmetlerimiz de dahil gelişmiş toplam taşımacılık çözümlerimiz sayesinde müşterilerimizin verimlilik ve karlılıklarının artmasına destek olmayı sürdürüyoruz” diyerek ekledi.