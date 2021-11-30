banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Daha 10 yaşında ama FORBES'un en zenginler listesinde
Daha 10 yaşında ama FORBES'un en zenginler listesinde
İzmir'de bir deprem daha!
İzmir'de bir deprem daha!
Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde
Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde
Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünlerinde indirim çağrısı
Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünlerinde indirim çağrısı

Saygı Otomotiv ile Renault Trucks’ın bayi ağına Kayseri de katılıyor

Türkiye’de satış ve satış sonrası ağını kesintisiz geliştirmeye devam eden Renault Trucks, yeni yetkili bayi Saygı Otomotiv ile Kayseri’de hizmet vermeye başlıyor.

Lojistik 30.11.2021, 17:08
Saygı Otomotiv ile Renault Trucks’ın bayi ağına Kayseri de katılıyor

Saygı Otomotiv, yeni iş anlaşması ile Kayseri ve bölgesinde Renault Trucks araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu yetkili bayi oluyor.

Saygı Otomotiv ve Renault Trucks Türkiye’nin ev sahipliğinde çok sayıda taşımacılık profesyonelinin katıldığı açılış töreninde eş zamanlı olarak Renault Trucks’ın yeni T, T High, C ve K araçlarının lokal lansmanı da gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine; “Renault Trucks olarak sunduğumuz gelişmiş toplam taşımacılık çözümlerinde satış sonrası hizmetlerimizin ve yetkili bayilerimizin büyük payı var. Kayseri’de ise bizim için çok önemli iki adımı birlikte attık. Hem yeni yetkili bayimiz Saygı Otomotiv’in açılışını hem de yeni araçlarımızın lansmanını gerçekleştirdik. 12 ilde planladığımız genel Türkiye lansmanı dahilinde yeni yetkili bayimiz Saygı Otomotiv ile Kayseri’de gerçekleştirdiğimiz açılış töreninde yeni T, T High, C ve K serilerimiz ticari araç kullanıcıları tarafından incelendi. Kayseri’de Saygı Otomotiv’in deneyimi ve yeni araç gamımız ile bölgede Renault Trucks varlığını arttırmayı hedefliyoruz” diye belirtti.

Saygı Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Saygı

Saygı Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Saygı ise; “Saygı Otomotiv olarak ticari araçlar sektöründe 40 yılı aşkın bir deneyime sahibiz. 5000 m2 açık, 1200 m2 kapalı alana sahip yeni plazamızda Renault Trucks satış ve satış sonrası hizmetler sunacağız. Bölgemiz için ön gördüğümüz pazar payının ve hizmet kapasitesinin üzerine en kısa sürede ulaşarak, iş ortağımız ile daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz inancındayız. Yeni Renault Trucks araçların bölgemizde büyük talep göreceğine de inancımız tam” dedi.

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine

Sebastien Delepine, yeni araçlar ile satış sonrası hizmetlerde yaşanacak gelişmelerden bahsederek; “Ticari araçlar sektöründe araç teknolojisi ve donanımları kadar satış sonrası hizmetlerin öneminin bilinci ile çalışmalarımızı sürdürürken yeni araçlarımızda 2022 yılından itibaren uzaktan bağlı hizmetler sunmaya başlayacağız. Bu çözümler ile araçlarımızın hizmet süresini arttıran müşteri çözümlerimizi geliştiriyoruz ve yetkili bayilerimizin katkısı çok önemli. Tüm bu gelişmeler yaşanırken üç nesil deneyime sahip Saygı Otomotiv’in ailemize katılmasından, Kayseri ve bölgesinde müşterilerimize daha yakın hizmet sunabilecek olmaktan çok mutluyuz” şeklinde açıkladı.

Yetkili bayi ağımızı geliştirmeye devam edeceğiz

Delepine; “Renault Trucks olarak Türkiye’de araç varlığımız arttığı gibi 12 ayrı noktada yetkili satış ve servis noktamız bulunuyor. 2022 yılında yetkili satış ve servis hizmetleri yatırımlarımıza devam edeceğiz. Müşterilerimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan yeni araçlarımız, toplam sahip olma maliyetlerinde arttırılan avantajlar sunuyor. Dolayısıyla satış sonrası hizmetlerimiz de dahil gelişmiş toplam taşımacılık çözümlerimiz sayesinde müşterilerimizin verimlilik ve karlılıklarının artmasına destek olmayı sürdürüyoruz” diyerek ekledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7