Sarp Intermodal yatırımlarına devam ediyor

Türkiye’nin lider intermodal taşımacılık markası Sarp Intermodal, ekipman havuzunu ve araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket bu yıl gerçekleştirdiği 950 adet 45’lik konteyner yatırımının ardından şimdi de filosuna 12’si Ford F-Max, 10’u MAN TGX 430 olmak üzere 22 çekici ve 25 Krone şasi kattı.

Şirketin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Altıparmak, filoya katılan tüm çekicilerin ADR özellikli olduğuna dikkati çekti.

Likit ve kimyevi madde taşımalarının her geçen gün arttığını belirten Altıparmak, ihracat rekorları kıran kimya endüstrisine lojistik alanında destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Altıparmak, çekicileri liman-depo-teslimat noktası transferlerinde ve Ro-Ro/demiryolu operasyonlarına entegre karayolu taşımalarında kullandıklarını belirtirken, intermodal taşımacılıkta özmal araç yatırımlarının önemine de vurgu yaptı.

Altıparmak “Filomuzdaki çekiciler ve kendi sürücülerimiz ile yüklerin limanlara ya da teslimat noktalarına ulaştırılması işlemlerini daha verimli şekilde organize edebiliyoruz.” dedi.