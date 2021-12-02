Rusya Lojistik Hizmetlerinde Saygınlar Nakliyat Farkı

Yılın her dönemi Rusya’ya başta sebze, meyve olmak üzere pek çok ürün ithalatı yapılmakta, Rusya nakliye hizmeti veren firmalar ile yükler Türkiye’den Rusya’ya taşınmaktadır. Özellikle kaliteli ve güvenilir firmalara daha fazla rağbet olmakta, işini sağlama almak isteyenler sektörün en profesyonelleriyle çalışmayı seçmektedir.

Rusya Karayolu Taşımacılığı

Rusya nakliye alanında oldukça fazla alternatife sahiptir. Bu açıdan Rusya karayolu taşımacılığı için birden çok güzergâh tercih edilebilmektedir. Gürcistan üzerinden, Ukrayna üzerinden ve Avrupa üzerinden karayoluyla Rusya’ya ulaşılabilmektedir. En çok kullanılan Rusya karayolu taşımacılığı güzergahı Gürcistan üzeri olmaktadır.

Firma karayolu ile Gürcistan üzerinden Rusya’ya ulaşmakta, Viladikavkaz sınır kapısından giriş yapılmaktadır. Daha sonra başta Moskova olmak üzere Rusya’nın bütün şehirlerine dağıtım yapılmaktadır. Firma tam donanımlı araçları ile yaş sebze, meyve gibi ürünleri soğutmalı dorselerle ilk yükleme noktasında son alıcıya aynı ısı değerlerinde ulaştırmaktadır. Güzergâh seçimlerini hava koşullarına, gümrük yoğunluklarına, yol durumlarına ya da müşteri taleplerine göre yapmaktadır.

Rusya Nakliye Fiyatları

Saygınlar Nakliyat taşımacılık sektöründe çok uzun süredir faaliyetlerine devam etmekte, Türkiye, Rusya nakliye hattında önemli işler başarmaktadır. Bu nedenle de üretim ve dış ticaret yapan pek çok firmanın değişmez tercihi olmayı başarmaktadır.

Firma, Rusya nakliye alanında komple tır, frigo nakliye, parsiyel nakliye, gabari dışı ağır nakliyat, konteyner taşıma gibi her çeşit çözümü sağlamaktadır. Kalitesi ve hızı kadar Rusya nakliye fiyatları ile de öne çıkan firma, fiyatlarını yüklerinizi teslim aldığı yer ile teslim edeceği yer arasındaki mesafeye göre yapmaktadır. Yine yükünüzün türüne göre hangi nakliye türüyle taşınacağı, navlun değerleri, acil durumu gibi pek çok etken de fiyatlandırmada belirleyici olmaktadır. Her şeye rağmen Saygınlar en iyi fiyatlarla çalışmaktadır.

Rusya Parsiyel Taşımacılık

Rusya nakliye alanında en çok tercih edilen taşıma türü parsiyel nakliye olmaktadır. Rusya parsiyel taşımacılık uygulamalarında bir aracı komple doldurmayacak yükleriniz firmanın depolarında toplanmakta, daha sonra buradan aynı güzergaha gidecek yükler tek araca yüklenerek Rusya içindeki son alıcılarına ulaştırılmaktadır.

İç nakliye ile firmanın İstanbul depolarına ulaştırılan parça yükleriniz en uygun güzergâh üzerinden Rusya’ya ulaştırılmakta, firma bütün süreci başarıyla yönettiği için zahmetsiz bir lojistik gerçekleştirilmektedir. Rusya parsiyel taşımacılık pek çok avantajı bir arada sunmakta, özellikle de aracın kira bedeli birden çok kişi arasında pay edildiği için en ekonomik nakliye türü haline gelmektedir.

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