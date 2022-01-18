Renauly Trucks, Buyruk Otomotiv İle Türkiye’nin Kesişim Noktası Konya'da

Buyruk Otomotiv, yapılan yeni iş anlaşması doğrultusunda Konya için Renault Trucks satış ve satış sonrası bayi ağına katılıyor.

Buyruk Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Buyruk ve Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine tarafından imzalanan anlaşma ile ilgili açıklamada bulunan Delepine; “Renault Trucks olarak yeni araç serimiz ve gelişen satış sonrası hizmetlerimiz ile Türkiye’de bayi ağımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. Konya, Türkiye’nin ortasında coğrafi konumu ile lojistik güzergahlarının kesişim noktası olarak çok önemli bir bölge. Bu nedenle Buyruk Otomotiv ile Konya’da gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmek ve müşterilerimize daha yakın olabilmek adına varlığımızı arttırıyoruz” diye belirtti.

Buyruk Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Buyruk ise; “Türkiye’nin tahıl ambarı olarak ön plana çıkan Konya’da her türlü tarım ve sanayi kolu oldukça gelişmiştir. 2021’de 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bölgede 3000’den fazla ihracat yapan firma bulunuyor. Her geçen gün daha da gelişen Konya’da hem yurtiçi hem de uluslararası lojistik ihtiyacı da hızlı bir ivmeyle artıyor. Buyruk Otomotiv olarak otomotiv sektöründeki 24 yıllık satış ve satış sonrası deneyimimiz doğrultusunda bu ihtiyaçları Renault Trucks markasının gücü ile karşılamayı hedefliyoruz” şeklinde belirtti.