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Renault Trucks’ın Yeni T, C, K Serileri, Türkiye’ye İddialı Girdi 

Renault Trucks, Temmuz ayında global lansmanını gerçekleştirdiği yeni T, T High, C ve K modellerini Türkiye’de ilk defa tanıttı. Dış tasarımı daha iddialı şekilde güncellenen araçlar, daha fazla konfor ve verimlilik sunuyor.

Lojistik 28.10.2021, 13:06
Renault Trucks’ın Yeni T, C, K Serileri, Türkiye’ye İddialı Girdi 

Renault Trucks tasarım ekiplerinin, Renault Trucks müşteri ile yakın iş birliği içinde 2018'den bu yana geliştirdikleri yeni T, T High, C ve K serileri Türkiye’de sunulmaya başlandı. 

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine; “Aslında bu yolculuğumuz, 2013 yılında TCK serilerinin lansmanı ile başladı. Premium serimizden T serisine geçildi ve Renault Trucks, pazarda kendini yeniden konumlandırdı. Araçlarımız, tasarımlarıyla, müşterilerimiz için yakıt verimliliği, güvenilirlik, dayanıklılık, maksimum çalışma süresi gibi önemli özelliklerde aşamalı olarak mükemmel bir itibar kazandı. 2013'ün üzerinden 8 yıl geçti ve Renault Trucks, TCK ürün gamını daha da geliştirdi” diye belirtti.  

2017 yılında, özellikle zorlu uzun yol taşımacılığına uygun 13 litrelik T-High 520 çekicileri Türkiye'de piyasaya sunduklarını hatırlatan Sebastien Delepine; “2018'de ise 13 litrelik 480 bg çekicimizin lansmanı yapıldı ve filolardaki yakıt verimliliğiyle büyük beğeni topladı. 2019 yılında emisyonu daha da azaltmak ve yakıt verimliliğini artırmak için Euro 6 step D motor tanıtıldı. Yeni TCK serimiz ise Renault Trucks'ın yıllardır sürdürdüğü kesintisiz gelişim stratejisinin devamıdır. Tüm araç geliştirmelerini, müşterilerimizle yakın çalışarak başardık. Marius BERLIET'in dediği gibi, “Çözümü, sahada buluyoruz” dedi. 

Delepine; “Renault Trucks olarak hem müşterilerimiz hem de sürücülerimizle olan ilişkilerimizin, ürünümüzün kalitesi kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle yeni TCK serisi, sadece yeni bir ürün lansmanı değil, aynı zamanda çok çeşitli taşımacılık çözümleri. Taşımacılık profesyonelleri ve sürücülerin ihtiyaçlarını anlayan ve karşılayan araçlar ürettiğimize güvenimiz tam. Sonuçta tasarım, konfor ve verimlilikte gerçekleştirilen değişimlerle yine düşük toplam sahip olma maliyetlerinde iddialı araçlar geliştirmeyi başardık” şeklinde belirtti.

Filo sahipleri ve sürücülerin memnuniyetini daha da arttırıyoruz

Yeni araç gamı geliştirilirken hem müşterileri hem de sürücülerinin memnuniyetlerini göz önünde bulundurduklarına değinen Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ise; “Bu kombinasyon, bizi başarıya götürüyor.  Araç performansını ve verimliliğini arttırır ve aracın hizmet süresini uzatırken sürücü için konforlu ve güvenli iş ve yaşam alanı sağlıyoruz. Yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu, sürüş performansı, satış sonrası hizmetlerle arttırılan araç hizmet süreleri ve çok daha fazlası sonunda filo yöneticileri için her yönden daha yüksek tasarruf ve güvenli iş yönetimi anlamına geliyor. Yeni Renault Trucks araçlarda sadece araç tasarımı, konforu ve verimliliğinde değil aynı zamanda bayi ve satış sonrası hizmetlerde de köklü değişimlerin görülecek” diye açıkladı.  

Araçların ön kısmı, yeniden tasarlandı. Ön aydınlatma, daha iyi aydınlatma sağlama avantajının yanı sıra LED teknolojisi ile tamamen yenilendi. Araçlar, daha farklı duruşa, daha farklı bir tarza ve anında tanınabilir bir görünüme sahip.  

Renault Trucks, iç mekanda her zamanki gibi sürücü konforuna ve sürüş güvenliğine odaklanılıyor. Sürüş konforu, müşterilerin otomobil benzeri bir sürüş pozisyonuna sahip olunması talepleri doğrultusunda geliştirildi. Yeni Renault Trucks T, T High, C ve K, ayak pedalıyla kumanda edilerek 3 yönlü ayarlanabilen ve anahtarsız çalıştırılabilen bir düğmeye sahip. Bu da sürücülerin sürüş pozisyonlarını kişisel vücut şekillerine ve tercihlerine göre uyarlamalarını kolaylaştırıyor. Öte yandan kabindeki yaşam konforunda da iyileştirmeler yapıldı. 

Biz araçlarımıza, müşterilerimiz de bize daha çok bağlı olacak

Renault Trucks Türkiye’de Bayi Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özgür Fırat ise toplantıda yaptığı açıklamada; “Yeni araçlarımızda 2022 yılından itibaren devreye alacağımız uzaktan bağlı hizmetler ile aracın hizmet süresini yani yolda olma süresini arttıran müşteri çözümleri ile fark yaratacağız. Optifleet Filo Yönetim Sistemi, bağlantılı bakım planı, uzaktan bağlantılı servisler ve Excellence Predict gibi çözümler ile müşterilerin toplam sahip olma maliyetlerini minimize eden hizmetlerimizi, 2022’deki planlamamız doğrultusunda sırayla sunmaya başlayacağız” şeklinde belirtti.  

Özgür Fırat; “Renault Trucks yeni TCK serileri, müşterilerimizin zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine, hizmet süresini maksimize etmelerine, araçlarının tüm potansiyelini kullanmalarına ve öngörülemeyen duraksamaları öngörmelerine yardımcı oluyor. Böylece işlerini tam bir gönül rahatlığıyla yürütebilmelerini sağlıyor” diye ekledi.

Son olarak Fırat; “Yeni araçlarımızla birlikte aracın kullanım koşullarına da bağlı olarak, 13 Litre Step E motorla donatılmış araçlar için önceki modellere göre yüzde 60’a varan uzatılmış bakım aralıkları sunuluyor. Bu da sözleşmeli bakım maliyetlerinin düşmesini, aracın daha az servis ziyareti yaparak hareketsiz kalma süresinin azalmasını ve tüm bunlara ek olarak da yakıt tasarrufu sağlıyor. Yeni TCK Evo araçlarla birlikte müşterilere Classic, Reference, Performance Standart, Performance Maxi, Excellence ve Excellence Predict bakım ve onarım sözleşmelerini sunacağız” dedi.  

Renault Trucks Euro Truck Simulator 2 Tasarım Yarışması’nın Dünya Birincisi Enes Bolat’ta araçları yakından tanıdı 

Renault Trucks, yeni T ve T High modellerini, Euro Truck Simulator 2 oyunu ile tanıtırken oyun içinde bir de tasarım yarışması düzenlemişti. Tüm dünyadan katılımcıların yeni Renault Trucks modellerini tasarladığı yarışmada Türkiye’den Enes Bolat dünya birincisi olmuştu. Tasarımı tüm dünyada gerçek bir Renault Trucks aracına uygulanarak sergilenen Enes Bolat da Renault Trucks’ın yeni araçlarının tanıtıldığı toplantıya katıldı.  

Toplantıda Euro Trucks Simulator 2'den bildiği Renault Trucks araçlarının yeni modellerini birebir görebilmenin heyecanını aktaran Enes Bolat; “Renault Trucks’ın yeni modellerinin lansmanını ETS2 oyunu ile yapması çok enteresandı. T ve T High Evolution araçlarının tasarım ve konforları oldukça etkileyici. Daha önce hiçbir kamyon ve çekiciyi bu kadar yakından incelememiştim. Uzun yıllardır bilgisayar oyunundan tanıdığım bu dünyanın şu anda içinde olmama şans tanıyan Renault Trucks ailesine çok teşekkür ederim. Gençlere böyle kapılar açılması ve bu deneyimleri yaşamalarının sağlanması çok önemli" şeklinde ifade etti. 

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