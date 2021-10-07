RENAULT TRUCKS’IN ELEKTRİKLİ ARAÇ SERİSİ, İNGİLTERE’DE "TEKNİK MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ"NÜ KAZANDI

Renault Trucks Z.E. serisi, Londra'da bu yıl 35.si düzenlenen The Motor Transport Awards 2021'in “Teknik Mükemmellik Ödülü”nü kazandı. Sektörün kıdemli isimlerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından seçilen ödül, müşterilerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi teknik çözümleri sunan araç üreticisine veriliyor.

Jüri, Renault Trucks’ın sıfır emisyon sorununu ele almak üzere kanıtlanmış, ideal çözüm yolları arayan operatörler için sürdürülebilir taşımacılığın geleceği hakkında yol gösterdiğini kaydetti. Ayrıca Jüri üyeleri, Renault Trucks'ın İngiltere'de halihazırda faaliyette olan tam elektrikli araçlara sahip olmasını da takdir ettiklerini belirttiler.

Ödülü alan Renault Trucks İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü Carlos Rodrigues; “Renault Trucks, İngiltere taşımacılık sektörünün sıfır emisyon yolculuğunu destekledi. Bu nedenle tam elektrikli serimiz ile “Motorlu Taşımacılık Teknik Mükemmellik Ödülü”nün sahibi olmak, son derece heyecan verici. Sıfır karbon çözümlerine geçiş, sektörümüzdeki en önemli değişim olurken tüm topluma fayda sağlayacak. Renault Trucks olarak Z.E. modellerimizin teknik üstünlüklerinin yanı sıra dönüşüme yönelik işbirlikçi yaklaşımımız da çok tatmin edici. Bu ödülün, bugünden başlayarak birçok operatörün daha sürdürülebilir bir geleceğe geçişi için bir adım olacağını umuyoruz” şeklinde açıkladı.

Renault Trucks’ın 3,1 ton ile 26 ton brüt araç ağırlığı (Master Z.E., D Z.E., D Wide Z.E. ve D Wide Z.E. Alçak Kabin) arasında yüzde 100 elektrikli araç yelpazesi, şehirlerin hava kalitesini iyileştirme ve gürültü kirliliğini azaltma konusundaki acil ihtiyaca cevap veriyor. 2023'ten itibaren tüm taşımacılık alanlarında dağıtım, inşaat ve uzun mesafe için tamamen elektrikli Renault Trucks yelpazesi sunulacak. Bu doğrultuda Renault Trucks, 2025'in sonunda toplam satışlarının yüzde 10'unun (12 ton üzeri araçlar) elektrikli araçlardan oluşacağını, 2030'da yüzde 35'e çıkacağını ve 2040'a kadar tüm araç serilerinin yüzde 100 fosilsiz olacağını taahhüt ediyor.