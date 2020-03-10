Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
hafif yağmur
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
104710
ALTIN
327.924
DOLAR
6.1211
STERLİN
7.9848
EURO
6.9666

Renault Trucks Optifuel Challenge heyecanı başlıyor

Renault Trucks ile sürücüler, en yüksek yakıt tasarrufu için yarışmaya başlıyor. Renault Trucks’ın sürüş yarışması Optifuel Challenge, her yıl artan katılım ile devam ediyor. Bu yıl ilk etap için sürücüler, Bolu’da direksiyon başına geçiyor. 

Renault Trucks Optifuel Challenge heyecanı başlıyor

Renault Trucks ile sürücüler, en yüksek yakıt tasarrufu için yarışmaya başlıyor. Renault Trucks’ın sürüş yarışması Optifuel Challenge, her yıl artan katılım ile devam ediyor. Bu yıl ilk etap için sürücüler, Bolu’da direksiyon başına geçiyor. 

10 Mart 2020 Salı 15:02
10 Okunma
Renault Trucks Optifuel Challenge heyecanı başlıyor

Renault Trucks’ın ekonomik sürüşe odaklanan Optifuel Challenge yarışması, 2012 yılından bu yana devam ediyor. Sürücüler, en düşük yakıt tüketimi için performans sergilerken Renault Trucks'ın sunduğu üstün yakıt tasarrufu da deneyimleniyor. Bu sene ilk etap için sürücüler, 9-16 Mart arasında Bolu’da mücadele edecek.  

Optifuel Challenge, Bolu, Bursa, İzmir, Antalya, Hatay ve Mersin’de düzenlenecek etapların ardından gerçekleştirilecek büyük finalde ticari hızdan ödün vermeden yakıt tüketimini en iyi şekilde kontrol eden sürücüyü belirleyecek. 

Yarışma, Türkiye’de Michelin iş birliği ile gerçekleştirilecek. Sürücüler, Optifuel Challenge etapları boyunca Michelin donanımlı Renault Trucks T 520 Yüksek Kabin çekici kullanarak belirlenen rotada en düşük yakıt tüketimi için mücadele edecekler. Yarışmada dereceye girenlere Michelin lastik, Michelin lastik kaplama ve periyodik bakım hediye edilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IVECO’dan İstanbul’da Daily Hi Matic teslimatları
IVECO’dan İstanbul’da Daily Hi Matic teslimatları
Aras Kargo’dan kadın çalışanlarına “birlikte güçlüyüz” mesajı
Aras Kargo’dan kadın çalışanlarına “birlikte güçlüyüz” mesajı
Scania'nın L serisinde 7 litrelik motor seçeneği
Scania'nın L serisinde 7 litrelik motor seçeneği

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim