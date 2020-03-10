Renault Trucks Optifuel Challenge heyecanı başlıyor

Renault Trucks’ın ekonomik sürüşe odaklanan Optifuel Challenge yarışması, 2012 yılından bu yana devam ediyor. Sürücüler, en düşük yakıt tüketimi için performans sergilerken Renault Trucks'ın sunduğu üstün yakıt tasarrufu da deneyimleniyor. Bu sene ilk etap için sürücüler, 9-16 Mart arasında Bolu’da mücadele edecek.

Optifuel Challenge, Bolu, Bursa, İzmir, Antalya, Hatay ve Mersin’de düzenlenecek etapların ardından gerçekleştirilecek büyük finalde ticari hızdan ödün vermeden yakıt tüketimini en iyi şekilde kontrol eden sürücüyü belirleyecek.

Yarışma, Türkiye’de Michelin iş birliği ile gerçekleştirilecek. Sürücüler, Optifuel Challenge etapları boyunca Michelin donanımlı Renault Trucks T 520 Yüksek Kabin çekici kullanarak belirlenen rotada en düşük yakıt tüketimi için mücadele edecekler. Yarışmada dereceye girenlere Michelin lastik, Michelin lastik kaplama ve periyodik bakım hediye edilecek.