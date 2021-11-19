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Prometeon Türkiye Ve Frigo Nevnak Lojistik’ten 170 Araçlık İş Birliği

Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi Prometeon, Türkiye’de filo iş birliklerini büyütmeye devam ediyor. Prometeon Türkiye şimdi de uluslararası nakliye sektörüne 1976’dan beri hizmet veren, sektörün köklü ve öncü firmalardan Frigo Nevnak Lojistik ile filo iş birliğine imza attı.

Lojistik 19.11.2021, 14:50
Prometeon Türkiye Ve Frigo Nevnak Lojistik’ten 170 Araçlık İş Birliği

Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikleri üreten Prometeon Lastik Grubu, Türkiye’deki filo iş birliklerini genişletmeye devam ediyor. Şirket bu doğrultuda; karayolu, havayolu, denizyolu ve intermodal taşımacılığı alanında uluslararası çapta hizmet sunan Frigo Nevnak Lojistik ile iş birliği yaptı.

İş birliği kapsamında Prometeon Türkiye, Frigo Nevnak Lojistik’in 170 araçlık filosuna “Pro Services” hizmetleri dahilinde yeni lastik ve kaplama lastik satışı, yurt içi-yurt dışı yol yardım, filo yönetimi ve maliyetleri düşürmeye yönelik danışmanlık hizmeti sunacak. Filoda yer alan 1050 adet lastiğin ölçümleri ve raporlamaları Prometeon Türkiye tarafından gerçekleştirilecek.

Prometeon Filo Satışları ve İş Geliştirme Müdürü İlke Bor, anlaşma ile ilgili “Prometeon olarak, Pro Services kapsamında her filo müşterimize özel ‘terzi işi’ çözümler sunarak, müşterilerimizin asıl işlerine odaklanmaları ve lastikten maksimum verim elde etmelerini sağlıyoruz. Pro Services hizmetlerimiz sayesinde kilometre başına lastik maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olduğumuz iş birliklerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Lastik yönetimi konusunda uzmanlığımızı ve sektör öncülüğümüzü, Frigo Nevnak’a sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Frigo Nevnak Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Gözkaya; “Prometeon'un Pro Services çözümleri kapsamında firmamıza sunacağı hizmet ile lastik kaynaklı maliyetlerimizi düşüreceğimize ve öngörülebilir bir lastik bütçesiyle çalışacağımıza inanıyoruz. Lastiklerimizi Prometeon'a emanet ederek ana işimize daha iyi odaklanacak ve dünya çapındaki taşıma operasyonlarındaki başarımızı bir adım daha öteye taşıyacağız. Yaptığımız iş birliğinin lojistik sektörüne bir örnek olacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

“Pro Services” ile Frigo Nevnak Lojistik’e özel terzi işi çözümler

“Pro Services” servisleri kapsamında Prometeon, ürünün bakım anından yenilenen ömrüne, sürüşten hurdaya çıkmasına kadar lastiğin yaşam döngüsündeki maliyetlerini azaltmaya odaklanıyor. Prometeon, Pro Services hizmetleri kapsamında öngörülebilir ve şeffaf bütçelerle Frigo Nevnak Lojistik’e özel terzi işi çözümler sunacak. Frigo Nevnak Lojistik ayrıca, Prometeon’un filoların lastikten maksimum verimi alabilmelerine ve genel toplamda tasarruf elde etmelerine imkan sunan ‘Pro Services’ çözüm ailesi içinde yer alan ‘Pro Time’ hizmeti kapsamında Türkiye ve Avrupa çapında yılın her günü 24 saat boyunca ağır vasıta lastikleri kaynaklı arızalar için yol yardımı hizmeti alacak.

Prometeon Türkiye, iş birliği kapsamında ayrıca “Pro Services” çatısı altında yürütülen yeni lastik ve kaplama lastik ihtiyaçlarının tespiti, düzenli saha çalışmaları ve hurda lastik analizi ile zamanında tespit ve müdahale, doğru hava basıncı uygulaması ve stok yönetimi hizmetlerini de sunacak.

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