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PLASTNAK, YATIRIMLARINA SCHMITZ CARGOBULL İLE DEVAM EDİYOR

Türkiye Uluslararası Taşımacılık sektörünün öncü ve güçlü firmalarından Plastnak, yatırımlarına 2021 yılında da Schmitz Cargobull ile devam ediyor.

Lojistik 05.05.2021, 16:02
PLASTNAK, YATIRIMLARINA SCHMITZ CARGOBULL İLE DEVAM EDİYOR

15 adetlik yeni yatırımın teslimat töreninde konuşan Plastnak Genel Müdürü Emir Çakmak, görüşlerini söyle dile getirdi:

"Schmitz Cargobull firması ile başlattığımız yatırımlarımız devam etmektedir. Bu sene 15 araç daha teslim aldık ve bünyemizdeki Mavi Fil sayısını 35’e çıkarttık.

Yatırım analizlerimiz doğrultusunda hedefimiz, alırken, kullanırken ve satarken kazanmaktır. Schmitz Cargobull firmasına teşekkür ediyoruz”

Teslimat töreninde bulunan Schmitz Cargobull Marmara Bölge Müdürü Kaan Kayral'ın görüşleri ise aşağıdaki gibiydi:

"Farklı yüklere, farklı çözümler sunarak kazandıran VARIOS® teknolojimiz ile müşterilerimize daha iyi hizmet veriyor ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özel soğutma yapısı ve 6 yıl / 1.000.000 km garanti imkânı sağlayan ROTOS® yürüyüş takımı ile en zorlu koşullarda bile kullanıcıların gözü yollarda kalmıyor.

Aynı zamanda rulo havuzlu VARIOS® treylerlerimiz yeni tip GENIOS® (kaynaksız) şasisine ek olarak sunulan, 1,5 metrede 30 ton taşıyabilme kapasitesi, zorlu yüklerde büyük güven ve gabari yüklerde avantaj sağlamaktadır.

Sektörümüzün köklü firmalarından biri olan Plastnak'ın bir kez daha bizi tercih etmesi, bizleri mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Bu bağlamda Plastnak Yönetim Kurulu başkanı Sayın Fevzi Çakmak ve Plastnak Genel Müdürü Sayın Emir Çakmak’a teveccühlerinden ötürü teşekkür ederiz."

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