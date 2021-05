Pandemiyle birlikte kuryeye olan ihtiyaç yüzde 75 arttı

Koronavirüs salgınıyla birlikte online alışverişin artmasına paralel olarak lojistik sektöründe kurye taşımacılığı yüzde 75 oranında artış gösterdi. Lojistik konusunda yazılım geliştiren ve yazılımını kullanan işletmelere kurye kaynağı sağlayan ULAK Yazılım Teknoloji A.Ş. Kurucusu Sabri Sami Toker, hizmet sektöründe çalıştıklarının farkındalığıyla süreçlerini yönettiklerini belirterek, “ULAK’tan gelen kurye güvenilir kuryedir algısı bizim için oldukça önemli. Tüm disiplinimizi bu motto üzerine kurduk ve yansımalarını da alıyoruz” dedi.

Tüm dünyayı etkilemeye devam eden pandemi, kargo ve kurye sektöründeki çalışmaları hızlandırdı. Peki, şirketler ne gibi önlemler aldı? Evlerimize giren ürünler güvenli mi? Lojistik konusunda yazılım geliştiren ve yazılımını kullanan işletmelere kurye kaynağı sağlayan ULAK Yazılım Teknoloji A.Ş. Kurucusu Sabri Sami Toker, “Önce Güvenlik” ilkesi ile kuryelere eğitim verdiklerini söyledi. ULAK’tan gelen kurye güvenilir kuryedir algısını pekiştirmek istediklerini belirten Toker, olası bir kaza durumu için kaza destek ekiplerinin kırmızı kod ile iş süreçlerini yönettiğini söyledi.

“Şehir içi ve gün içerisinde teslimat modelleri geliştiriyoruz”

Pandemiyle birlikte kuryeye olan ihtiyacın yüzde 75 arttığının altını çizen Toker, bugün için İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye’de 32 ilde kurumlara hizmet verdiklerini söyledi. Tüm Türkiye’de hizmet verebilme potansiyeline sahip olduklarının altını çizen Toker, ilk global adımlarını 2021’in sonunda Londra’da atmayı planladıklarını belirtti. Toker, sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz kurye ve taşımacılık sektörü içerisinde daha çok yazılım destekli mikro lojistik hizmeti veriyoruz. E-ticaret ve paket servis teslimatları konusunda yazılım geliştirmeye devam edeceğiz. Çok yakın zamanda çıkartacağımız yazılım ürünümüz ile önce Türkiye’de sonrasında Avrupa, Ortadoğu ve Amerika’da faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Şehir içi ve gün içerisinde teslimat modelleri geliştiriyoruz. Ayrıca yapay zekanın kullanımının kurye ve taşımacılık sektörünü de etkileyeceğini söyleyebilirim. Ülkemizde ilerleyen yıllarda otonom araçlarla ya da insansız teslimatların başlayacağını öngörebiliyorum. Kurye ve taşımacılık sektörü lojistik sektörü altında çok büyük bir sektör ve teknolojik gelişmelerle birlikte yön değiştirerek büyümeye devam edecektir.”

Lojistik sektörünün son yılların en popüler ve büyüme trendindeki sektör olduğunu da sözlerine ekleyen Toker, “Bu sektörde hali hazırda birçok start up mevcut ve bu girişimleri görmek mutluluk verici. Lojistik sektörü çeşitliliğe ve büyük bir hacme sahip, daha çok startup’ı kaldırabileceğini düşünüyorum. Drone ve insansız kara araçlarından tutun, otonom dolaplara, esnaf kuryelere, cep depolara kadar alışılmış lojistik çalışma sistemi dışında son 10 yılda gelişen teknoloji ve iş fikirleri ile gelişimine ara vermeden devam ediyor. Biz 2021 yılının ilk çeyreğinde 2020 yılının cirosunu yakaladık, mevcut iş modelimizde sene sonuna kadar bir önceki yıla göre 6 kat büyüme bekliyoruz. Şu an EBITDA marjlarını yakalama hedefi ile ilerlemekteyiz, bu da seçici olduğumuz için büyümemizi kısmen etkiliyor. Çok yakında çıkaracağımız SaaS ürünümüz ile hem Türkiye’nin her coğrafyasına organik yayılmak ve akabinde globale açılmak istiyoruz. Eğer planladığımız şekilde gerçekleştirebilirsek büyüme katsayıları çok olacaktır.

“Sürücülerin motosikletlileri ve bilhassa kuryeleri fark etmeleri ve anlayış göstermeleri en büyük temennimiz”

Yaş ortalaması 30 olan ULAK kuryelerinin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere tüm Türkiye’de çalıştıklarının altını çizen Toker, “Kuryelerimiz şirketimize ait motorlarla ya da kendi motorları ile SGK’lı olarak ya da şahıs şirketi varsa fatura keserek çalışabiliyor. Kuryelerimizin yaşam kalitesi ve sağlıkları bizim için çok önemli, tüm kuryelerimizin ferdi kaza sigortaları var.” dedi.