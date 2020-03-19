‘Özel Kargo Uçağı’ Taleplerinde Corona Virüs Patlaması

''Corona Virüs salgını nedeni ile uçuşların yasaklanması ve özellikle hudut kapılarımızın kapanması ile ihracatçı ve ithalatçı firmalarımız karayolu ile sevkiyatlarınıgerçekleştiremiyorlar ve Denizyolu ise uzun sevkiyat süresi nedeni ile tercih edilmiyor. Bu nedenlerden dolayı müşterilerimize sadece kendi kargoları için 40 Ton ve 100 Ton kapasiteli ‘Özel Kargo Uçakları’ tahsis ederek en hızlı şekilde sevkiyatlarını gerçekleştiriyoruz.'' dedi.

Ertemel ayrıca '' Çin anakıtasında Şangay ve Guanghzou şehirlerine 16-24 saat içerisinde gönderim sağlıyoruz. Ayrıca Irak,İran,Türkmenistan,Gürcistan,Italya gibi uçuşların yasaklandığı tüm ülkelere kargo

uçuşları düzenleyebiliyoruz.'' diye devam etti..

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