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Otobüs fiyatına VIP transfer

Seyahat izni olan vatandaşlar, otobüsler ve özel araçlarıyla şehirlerarası seyahat edebiliyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve yanlarındaki refakatçilerine izin verilmesiyle bu sayı yükselirken 1 Haziran’da seyahat yasaklarının tamamen kaldırılmasıyla artık herkes rahatça seyahat edebilecek. Bu izinlere rağmen toplu taşımayı kullanmak istemeyen, özel aracı olmayan, araba kullanmayı bilmeyen ya da uzun yolda kendisine güvenmeyenlerin imdadına ise VIP transfer araçları yetişti. Üstelik VIP transferler, sağlık açısından daha güvenli olmasının yanı sıra ekonomik ve hızlı.

Otobüs fiyatına VIP transfer

Seyahat izni olan vatandaşlar, otobüsler ve özel araçlarıyla şehirlerarası seyahat edebiliyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve yanlarındaki refakatçilerine izin verilmesiyle bu sayı yükselirken 1 Haziran’da seyahat yasaklarının tamamen kaldırılmasıyla artık herkes rahatça seyahat edebilecek. Bu izinlere rağmen toplu taşımayı kullanmak istemeyen, özel aracı olmayan, araba kullanmayı bilmeyen ya da uzun yolda kendisine güvenmeyenlerin imdadına ise VIP transfer araçları yetişti. Üstelik VIP transferler, sağlık açısından daha güvenli olmasının yanı sıra ekonomik ve hızlı.

29 Mayıs 2020 Cuma 11:38
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Otobüs fiyatına VIP transfer

‘Talep arttı’

Amerika’da 32 yıl boyunca havalimanı ve ulaşım transfer hizmeti veren 2015’ten bu yana da Türkiye’de yolcularını ağırlayan GM Global Turizm’in Genel Müdürü Gülruh Gülten, özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat izni çıkmasıyla talebin arttığını belirterek “Çünkü insanlar seyahat etmek istese de otobüslerin kalabalığı, uzun yol tehlikesi, özel aracının bulunmaması gibi nedenlerle VIP transfere yöneliyor. Son günlerde adeta telefonlarımız kilitlendi” dedi.

Ya köye ya da yazlığa

Evlerinde çok sıkılan insanların havaların da ısınmasını fırsat bilerek yola çıkmak istediklerini aktaran Gülruh Gülten, “Müşterilerimiz en çok köylerindeki, yaylalarındaki evlerine gitmek istiyorlar. Ayrıca yazlıklarına gitmek isteyenler de çok. Türkiye’nin her yerine yoğunluk var ama özellikle çay dönemi olduğu için Karadeniz’e ilgi büyük. Yine Antalya, Bodrum, Çeşme gibi tatil bölgeleri de revaçta” diye konuştu.

Hem güvenli hem ucuz

Şehirler arası ulaşım için transfer araçlarının hem hesaplı hem de güvenli olduğuna dikkat çeken Gülruh Gülten, “Özellikle 3-5 kişilik aileler için ayrı ayrı bilet parası vermektense bu şekilde bir transfer aracı kiralamak daha uygun. Getirdiği güven hissi ise paha biçilemez” dedi. Gülten sağladığı fiyat avantajı ile ilgili şu örneği verdi: “Otobüsle İstanbul’dan İzmir’ gitmek isteyen 4 kişilik bir aile kişi başı 180 TL’den toplam 720 TL verecek. Otogara ulaşım, yoldaki harcamalar gibi masraflarla bu 850 TL-1000 TL’ye çıkıyor. Ancak VIP transferden evden alınıp eve bırakılıyorsunuz ve 9 kişilik araçta sosyal mesafe kuralı gereği şoförle birlikte 5 kişi seyahat ediyorsunuz. Bunun da toplam ücreti 1200 TL oluyor. Otobüsten çok az bir farkla güvenli, hızlı ve lüks bir ulaşım yapıyorsunuz.”

Daha hızlı

VIP transferin tek avantajı güvenli ve ucuz olması da değil. Aynı zamanda otobüslere göre daha hızlı. Trabzon’a otobüsle 16 saatte giderken transferle 12 saatte, İzmir’e otobüsle 8-10 saatte giderken transferle 3,5 saatte, Bodrum’a 13 saatte giderken transferle 6 saatte, Antalya’ya ise 16 saat yerine 8 saatte ulaşılabiliyor.

Dezenfekte ediliyor

Gülruh Gülten, araçlardaki önlemleri ise şöyle sıraladı: “Tüm kurallara uygun bir şekilde hizmet veriyoruz. Araçlar, düzenli şekilde dezenfekte ediliyor. Sürücülerimiz bu konuda eğitimli. Ayrıca gerekli sağlık taramaları da yapılıyor.”

Ev konforunda

Araçlar, güvenli ve temiz olmasıyla birlikye konforlu da. Tüm araçlarda klima, TV, DVD, buzdolabının yanı sıra internet bağlantısı var. Koltukların istenildiği takdirde yatağa dönüştürüldüğü araçlarda ayrıca yolculuk süresince çeşitli ikramlar da yapılarak yolculara ev konforu sağlanıyor.
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