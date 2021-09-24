Orijinal Dizel Partikül Filtresi kullanımı masrafları azaltıyor

Uzman olmayan kişiler tarafından temizlenip araçlarda kullanılan Dizel Partikül Filtresi’nin aksine Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nde araçlara takılan orijinal ve daha önce kullanılmamış “Dizel Partikül Filtresi” aracın güvenliğine de olumlu katkılar sağlıyor.

Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüslerinde sunduğu güvenilir ve düşük tüketimli dizel motorlarının sağladığı düşük emisyon değeri sayesinde doğayı korumaya yardımcı oluyor. Mercedes-Benz Türk, ülkemizde 2016 yılından itibaren yürürlüğe giren Euro VI standardını araçlarında karşılamak için, kullandığı dizel motorlarında birçok teknolojik çözümü Dizel Partikül Filtresi ile destekliyor. Kurum partiküllerinin yüzde 99’u Dizel Partikül Filtresi tarafından tutulurken insanların ve çevrenin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlanıyor.

Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs sahiplerine araçlarındaki beklenmeyen masrafların önüne geçmek, ideal motor gücü ve optimum yakıt tüketimi için Mercedes-Benz orijinal Dizel Partikül Filtresi’ni özel fiyatlar ile yetkili servislerinde satışa sunuyor. Mercedes-Benz marka otobüs ve kamyon sahipleri, tek filtre kullanılan araçları için işçilik dâhil 395 Euro + KDV, çift filtre kullanılan araçları için 749 Euro + KDV’den başlayan fiyatlarla Dizel Partikül Filtresi değişimini gerçekleştirebiliyor.

Katılım gösteren Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’nde 31.12.2021’e kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında Dizel Partikül Filtresi değişikliği yapılan araç için kullanıcıya 50 Euro değerinde indirim kuponu tanımlanıyor. Araç sahipleri, tanımlanan indirim kuponunu Dizel Partikül Filtresi değişimini takiben 1 yıl içerisinde mekanik atölyede yapılan yedek parça harcamalarında kullanabilme fırsatı elde ediyor.

Dizel Partikül Filtresi temizleme işlemleri büyük masraflara yol açabilir

Uzman olmayan kişiler tarafından temizlenip tekrar tekrar kullanılan Dizel Partikül Filtresi’nin aksine; Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’nde araçlara takılan orijinal ve daha önce kullanılmamış Dizel Partikül Filtresi, aracın güvenliğine de olumlu katkılar sağlıyor. Temizleme işlemi ile zarar gören Dizel Partikül Filtresi, katalitik kaplamanın da devre dışı kalmasına sebep oluyor ve filtre hızlıca tıkanıyor. Tıkanan Dizel Partikül Filtresi aracın motor performansına da olumsuz etki ediyor.

Temizletme işlemi, Dizel Partikül Filtresi’nin bakım aralıklarının kısalmasına ve öngörülen değişim zamanından önce değiştirilmesine sebep oluyor. Bunun yanında öngörülen zamandan önce değiştirilen Dizel Partikül Filtresi aracın bakım maliyetini artırıyor. Temizletme işleminin bir diğer olumsuz etkisi ise temizletilen Dizel Partikül Filtresi, yasal olarak öngörülen seviyenin üzerinde emisyon değerlerine çıkılmasına sebep olabiliyor.

Orijinal Mercedes-Benz Dizel Partikül Filtresi kullanımı, avantajları beraberinde getiriyor

Orijinal Mercedes-Benz Dizel Partikül Filtresi kullanımı; optimum yakıt ekonomisi ve motor performansı sağlarken aracın toplam sahip olma maliyetini azaltmaya da yardımcı oluyor. Uzun ve öngörülebilir bakım aralıkları sayesinde arıza süreleri kısalırken, daha yüksek maliyetli masrafların da önüne geçilebiliyor. EURO VI emisyon standartlarına uyum sağlayan araçların 2. El değeri de bu anlamda korunuyor.