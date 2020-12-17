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OPET, alışverişini e-ticaretten yapanlar için OPET ULTRAKARGO ile fark yaratıyor

OPET fark yaratan Ultrakargo projesi ile pandemi döneminde artışa geçen e-ticaret alışverişlerinin kargo paketlerini OPET istasyonlarından teslim alabilme olanağı sunuyor. Kargopark ile yapılan işbirliği ile gerçekleşen ortak kargo istasyonu projesi kapsamında e-ticaret sitelerinden yaptığı alışverişin teslimat adresi olarak kendisine en uygun OPET Ultrakargo lokasyonunu seçenler, kargo firması tarafından bildirilen şifre ve kimlik bilgisi ile 7 gün 24 saat paketini teslim alabiliyor.

Lojistik 17.12.2020, 13:15
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OPET, alışverişini e-ticaretten yapanlar için OPET ULTRAKARGO ile fark yaratıyor

Akaryakıt sektörünün müşteri memnuniyetinde değişmez lideri OPET, müşterilerinin her alanda yanında olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Akaryakıt istasyonlarında araçların her türlü ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra yakıt dışı hizmetler sunarak istasyonları keyifli ve verimli bir uğrak noktasına dönüştüren OPET, pandemi döneminde artışa geçen e-ticaret alışverişlerinin kargo teslimatı konusunda yeni bir hizmete başladı. OPET, Kargopark ile yaptığı işbirliği ile kargo teslimatı konusunda mesai saatleri içinde evde bulunmadıkları, işyerlerine kargo teslimatı yapılmasına izin verilmediği veya pandemi sonrası temas konusunda hassasiyeti arttığı için sorun yaşayan tüketiciler için paketlerine 7/24 kolayca ulaşabilecekleri bir çözüm getiriyor. Ortak kargo istasyonu olarak tasarlanan OPET Ultrakargo Projesi ile e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan müşterilerine kargo teslimatlarını OPET istasyonlarından teknolojik, pratik ve kimseyle temas etmeden güvenli bir şekilde alabilme olanağı sunuluyor. 

YENİ İŞBİRLİKLERİ VE YENİ LOKASYONLARLA KAPSAMI GENİŞLETİLECEK 

İstasyonlarda yer alan akıllı otomatlar, üretici ve işletmeci firma Kargopark ile e-ticaret ve kargo firmaları arasındaki yazılım entegrasyonu ile tüketicilerin kargolarını OPET istasyonlarından teslim almalarına olanak sağlıyor. Proje kapsamında e-ticaret sitelerinden yaptığı alışverişin teslimat adresi olarak kendisine en uygun OPET Ultrakargo lokasyonunu seçen müşteriler, kargo firması tarafından bildirilen şifre ve kimlik bilgisi ile paketini 7/24 teslim alabiliyor. Ayrıca eve teslimat isteyen, ancak paket ulaştığında evde olmayan müşterilerin paketleri de OPET noktalarına bırakılabiliyor.  Otomatlar üretici firma Kargopark tarafından lokasyon uygunluğuna göre üretiliyor ve farklı boyutta bölümlere sahip. Otomatlar teslimat öncesi paketleri güvenli bir şekilde muhafaza ediyor.  

İstanbul’daki 5 OPET istasyonunda başlayan projenin çok yakında Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli gibi büyük şehirlerde 150 lokasyona yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu süreçte OPET’in projeyi  beraber geliştirdiği Kargopark Genel Müdürü Erdal Özkan ‘2015 yılında Türkiyede ilk yerli akıllı kargo dolabını ürettiklerini belirterek , 5 yıl boyunca Türkiye şartlarında oluşturduğumuz birikimi OPET kalitesi ile birleştirip müşterilere kusursuz bir deneyim sunmak istiyoruz” dedi.

“HAYATIN HER ALANINDA MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlarına yeni bir boyut getirdiklerini belirten OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin, OPET’in yeni ürün ve hizmetleri, müşteri memnuniyeti konusunda kurduğu sistemler ile müşterilerinin en çok tercih ettiği marka olmaya devam ettiğini söyledi. Zengin, “OPET olarak hayatın her anında müşterilerimizin yanında olma ve “OPET’se fark eder” vizyonuyla hareket ediyor, yeni ürün ve hizmetlerimiz, müşteri memnuniyeti konusunda kurduğumuz yenilikçi ve teknoloji odaklı sistemlerle müşterilerimizin en çok tercih ettiği marka olmaya devam ediyoruz. Akaryakıt istasyonlarımızda, araçların her türlü ihtiyacının yanı sıra müşterilerimize de alternatif hizmetler sunuyoruz. OPET Ultrakargo Projesi’ni de müşterilerimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre kurguladık. Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitelerinden biri olan Trendyol’un paketleriyle başlattığımız projemizi yeni işbirlikleri ve yeni OPET lokasyonları ile daha da büyüteceğiz” diye konuştu. 

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