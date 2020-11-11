MNG Kargo borçlanma aracı ihraç etti

Kargo sektöründe yatırımlarıyla öne çıkan MNG Kargo, alanında bir ilki hayata geçirdi ve borçlanma aracı ihraç ederek sermaye piyasalarına giriş yaptı. Borsada işlem gören bir sermaye piyasası ürünü ihracı gerçekleştiren MNG Kargo, bu gelişmeyle aynı zamanda kargo sektöründe bir ilke imza attı.

İlk defa sermaye piyasalarına çıkan MNG Kargo, aktarma merkezi ve mini hub yatırımlarının finansmanı için de bu yolla kaynak yaratmış oldu. İhraca ağırlıklı olarak emeklilik ve sigorta şirketleri yatırım sağlarken,finansmanın benzer ihraçlara kıyasla daha uzun vadeli gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

MNG Kargo CFO’su Kağan Gündüz işlemle ilgili olarak, “Sektörde bir ilki gerçekleştirdik ve MNG Kargo olarak kaynağımızı, sektördeki gücüne güvenen yatırımcılardan oluşturduk. Ekonomik olarak her türlü yatırım ve girişimin büyük önem taşıdığı bu dönemde ilk ihracımızı 2 yıl vadeli gerçekleştirebilmek şirketimize ve önümüzdeki potansiyele duyulan güveni bir kez daha ispatladı” dedi.