MIP Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası Aldı

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş (MIP), KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına son vermek için Dünya Bankası’nın teknik desteği, PriceWaterhouseCoopers ve EY iş birliğiyle geliştirerek uyguladığı Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) programını tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele “Kadının iş gücüne katılımı sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir”

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele; “Kadının iş gücüne katılımının sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, sektörümüze Türkiye’nin ilk kadın vinç operatörlerini kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin lider limanı konumumuzu, fırsat eşitliği odaklı düzenlediğimiz iş süreçlerimizle güçlendirmeye çalışıyoruz. İşe alım, kişisel gelişim, kariyer hedefleri, performans arttırma ve terfi süreçlerinde tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte ise kadın çalışan sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu vizyonla “Fırsat Eşitliği Modeli” sertifikasına sahip olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem: ‘Tüm şirketleri FEM sertifikası almaya davet ediyorum’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, MIP’nin fırsat eşitliğinin sağlanmasına verdiği önemin değerini vurgulayarak, FEM sertifikasına layık bulunması nedeniyle tebriklerini ifade etti. Erdem şöyle devam etti: “Kadına her alanda fırsat eşitliği sağlanan bir Türkiye’de yaşamak hayalimize giden yoldaki düş ortaklığı, FEM sertifika alarak yaklaşımımızı içselleştirdiği ve birçok kuruma örnek olduğu için MIP’yi tebrik ederiz…

FEM sıkı bir denetim sürecinden sonra alınabiliyor

FEM sertifikası işe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamayı ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımlara son vermeyi amaçlıyor. Bu program ile birlikte; iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek üzere özel sektöre destek olmak, istihdam ve kazançlarda eşitliği destekleyerek Türkiye iş gücünde kadının üretkenliğini artırmak, ayrıca iş dünyasında fırsat eşitliği prosedürlerini teşvik etmek hedefleniyor.

FEM programı kapsamında kurumlarda bağımsız denetimden geçen konular ise şöyle sıralanıyor: Yönetimin fırsat eşitliği konusundaki taahhüdü, işe alım ve seçmede fırsat eşitliği, eğitim fırsatlarına erişimde eşitlik, performans değerlendirme ve terfide fırsat eşitliği, kariyer destek uygulamaları, geribildirim ve şikayetlerin izlenmesi, iletişim ve kurumsal reklamlar.