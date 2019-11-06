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Mercedes-Benz Türk’ten Transay Taşımacılık’a 10 adet Yeni Sprinter teslimatı

İstanbul merkezli; Kocaeli, Manisa, İzmir ve İstanbul bölgelerinde personel servis taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Transay Taşımacılık, yeni araç alımında tercihini bir kez daha Mercedes-Benz’den yana kullandı. Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler Davutpaşa aracılığı ile gerçekleşen satışla Transay Taşımacılık, filosuna 10 adet 15+1 yeni Sprinter ekledi.

Mercedes-Benz Türk’ten Transay Taşımacılık’a 10 adet Yeni Sprinter teslimatı

İstanbul merkezli; Kocaeli, Manisa, İzmir ve İstanbul bölgelerinde personel servis taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Transay Taşımacılık, yeni araç alımında tercihini bir kez daha Mercedes-Benz’den yana kullandı. Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler Davutpaşa aracılığı ile gerçekleşen satışla Transay Taşımacılık, filosuna 10 adet 15+1 yeni Sprinter ekledi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 17:48
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Mercedes-Benz Türk’ten Transay Taşımacılık’a 10 adet Yeni Sprinter teslimatı

  • Mercedes-Benz Türk, Mayıs ayında lansmanını gerçekleştirdiği yeni Sprinter’ın teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.
  • Transay Taşımacılık, filosundaki araç sayısını 260’a çıkarırken tercihini bir kez daha Mercedes-Benz Sprinter’den yana kullandı.

Transay Taşımacılık, satın aldığı 10 adet yeni Sprinter aracı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler Davutpaşa’nın tesisinde 6 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen törenle teslim aldı. Gerçekleştirilen teslimatla birlikte, filosunda 250 adet araç bulunan Transay Taşımacılık’ın Mercedes-Benz marka araç sayısı ise 260 adede yükseldi.

Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Pazarlama ve Otomobil, HTA Satış Müdürü Meltem Gürsoy, Mengerler İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Burak Ataman, Mengerler Davutpaşa Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Hüseyin Özcan, Transay Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Halim Aydın ve Transay Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Okan Çalıkoğlu katıldı.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak: “Mayıs 2019 itibarıyla ‘Sprinter Sana Yakışır’ sloganı ile satışa sunduğumuz yeni Mercedes-Benz Sprinter’ın teslimatılarına hız kesmeden devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İş ortaklarımızla uzun soluklu bir iş birliğinde olmak bizleri oldukça sevindiriyor. Turizm ve personel taşımacılığı alanında konfor ve kalitesini herkese yakışan üst seviyede yeni nesil Sprinter araçlarımızla sunmaya devam ediyoruz. Transay Taşımacılık’a 10 adet yeni Mercedes-Benz Sprinter teslim etmekten gurur duyuyoruz. Yeni araç alımında bir kez daha bizleri tercih ettikleri için kendilerine teşekkür ediyor, satın aldıkları araçların hayırlı olmasını diliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Transay Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Halim Aydın: “Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler Davutpaşa’ya ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları destek ve kredi imkânları için teşekkür ediyoruz. Şirketimizin filosunu genişletirken tercihimizi uzun yıllardır iş birliğimizi devam ettirdiğimiz Mercedes-Benz’ten yana kullandık. Filomuzu Mercedes-Benz marka araçlarla güçlendirmenin doğru bir yatırım olduğuna inanıyoruz.” diye konuştu.

Mercedes-Benz Sprinter

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs ayı itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, maksimum seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor.

Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 13+1’den 22+1 kişiye kadar seçenekler

Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter deneyiminin ardından Yeni Sprinter Minibüs; ister personel, ister okul aracı olarak, 13+1’den 22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve standart olarak sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltukları ile her koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. Yeni Sprinter’da hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri ile de konforlu yolculuk deneyimi artıyor.

Yeni Sprinter’ın 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu elektrik destekli deri direksiyon simidi, süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu artırırken; USB ve Bluetooth arayüzlü, yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu Mercedes-Benz multimedya sistemi ile de sürüş keyfine eğlence katıyor. Yeni Sprinter Minibüs modellerinde standart olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon sayesinde, hem 5 inç ekrana sahip renkli gösterge panelindeki, hem de 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya sistemindeki fonksiyonlara erişim sağlanıyor.

Teknolojik özellikleriyle segmentinde konforlu bir deneyim

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da arkadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca önden çekişli araçların 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım konforunu artırıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, kendini kanıtlamış 6 ileri manuel şanzıman da Yeni Sprinter’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Otomatik şanzımanın vites oranları yakıt ekonomisi ile atak sürüş özellikleri arasında mümkün olan en iyi dengeyi sağlıyor. Yeni şanzımanın beraberinde getirdiği bir diğer önemli avantaj ise daha düşük ses seviyesine bağlı olarak artan yol konforu. Geliştirilmiş 6 ileri manuel şanzıman ise vites kolunda rahatsız edici titreşimlerin önüne geçen yapısıyla kullanım konforunu destekliyor.

Yeni nesil Sprinter’da ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi, öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacına göre şekillendirilebilen saklama alanları da kullanıcıların kabin içinde düzeni sağlamasını kolaylaştırıyor.

Yeni nesil Sprinter ile güvenlik donanımlarında yüksek standart

Tüm jenerasyonlarında güvenlik alanındaki standartları belirleyen yeni Mercedes-Benz Sprinter, alanında çıtayı yeniden belirliyor. Mesafe takip sistemi DISTRONIC, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı “ATTENTION ASSIST” gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara ek olarak, kendi kendini temizleyebilen ve görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran “Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı veya silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter Teknik Özellikleri

416 CDI

516 CDI

Motor

Silindir sayısı

4

4

Motor hacmi [cm³]

2143

2143

Nominal güç  [Bg/Kw]

163Bg / 120 Kw @ 3800 dev/dak

163Bg / 120 Kw @ 3800dev/dak

Maksimum tork  [Nm]

360 Nm @ 1400-2400 dev/dak

360 Nm @ 1400-2400 dev/dak

Egzoz emisyonu

Euro VI

Euro VI

Şasi ve Tahrik Sistemi

Çekiş 

Arka

Arka

Azami Yüklü Ağırlık [kg]

4.100

5.000

Debriyaj

Tek Plakalı Kuru Kavrama

Tek Plakalı Kuru Kavrama

Şanzıman

6 İleri Manuel Şanzıman

6 İleri Manuel Şanzıman

Yakıt Tankı ve Elektronik Sistemler

Yakıt deposu [L]

71

71

Yakıt Türü

Dizel

Dizel

AdBlue Deposu [L]

22

22

Akü 

12 V / 92 Ah

12 V / 92 Ah

Lastikler 

Ön

235/65 R 16

225/75 R16 C

Arka

235/65 R 16

285/65 R16 C

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