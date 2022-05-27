Mercedes-Benz Türk, Sağlık Bakım Tırı ile şoförlerin yanında yer almaya devam ediyor

Şoförlerin konforu ve güvenliği kadar sağlığına ve bakımına da değer veren Mercedes-Benz Türk, hazırladığı Sağlık Bakım Tırı ile Türkiye'de daha önce yapılmamış bir uygulamayı hayata geçirdi. Özel olarak tasarlanan Sağlık Bakım Tırı'nda berber, doktor ve fizyoterapist şoförlere hizmet verecek. Sağlık Bakım Tırı ilk olarak 26 Mayıs 2022 tarihinde Bi Mola Reşadiye tesislerinde şoförlerle buluştu.

İstanbul’da düzenlenen etkinliğin ardından araç; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Türkiye’nin farklı illerindeki kamyon şoförleri ile buluşacak. Yaklaşık 3.500 km yol yapacak olan Mercedes-Benz Kamyon’un Sağlık Bakım Tırı, söz konusu dönemde Sakarya Yayla Dinlenme Tesisi, Manisa Abla’nın Yeri, Adana İpekyolu Dinlenme Tesisi ve Hendek Sarıoğlu Çetin Usta Tır Kamyon Parkı’nda kamyon şoförleri ile bir araya gelecek.

Kamyon şoförlerine en iyi şekilde hizmet vermesi için yenilenen Sağlık Bakım Tırı’ndaki 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 fizyoterapist ve 2 berber, gün boyu kamyon şoförlerine hizmet verecek. Şoförlerin ön muayenesini gerçekleştirecek iç hastalıkları uzmanı, gerekli gördüğü takdirde tedavi olmaları için onları sağlık kuruluşlarına yönlendirecek. Fizyoterapistin uzun yol şoförlerine araç içinde yapabilecekleri hareketleri ve doğru oturma pozisyonlarını anlatacağı etkinliklerde, Sağlık Bakım Tırı’ndaki 2 berber de şoförlerin saç ve sakal bakımlarını gerçekleştirecek.

Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’de kamyon pazarının öncüsü olan şirketimiz, ürettiği araçlarda olduğu gibi düzenlediği etkinliklerde de şoförlerin sağlığı ve konforunu öncelikleri arasında hep üst sıralara yerleştiriyor. Tüm dünyada iş ve yaşam şekillerini kökten değiştiren Covid-19 pandemisi döneminde ara verdiğimiz şoför etkinliklerimize Sağlık Bakım Tırı ile geri dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kamyon şoförlerine en iyi hizmeti sunabilmek için yenilediğimiz aracımızda bulunan 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 fizyoterapist ve 2 berber ile sürücülere gün boyu hizmet vereceğiz. Yaşamlarının büyük bir bölümünü yollarda geçiren şoförlerimizin sağlık ve konforuna katkıda bulunmayı hedeflediğimiz bu hizmetimizde olduğu gibi, gelecekte de her zaman şoförlerimizin yanında olacağız.”

Araçlarını tasarlarken müşterilerinin beklentileri ile beraber şoförlerin de güvenliği ve konforunu odağına alan Mercedes-Benz Kamyon, düzenlediği saha etkinliklerinde de şoförlerin sağlığı ve konforuna öncelik veriyor. Şirket, bu doğrultuda düzenlediği Sağlık Bakım Tırı etkinliği ile her zaman olduğu gibi şoförlerin yanında yer almayı sürdürecek.