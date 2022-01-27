Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörlüğü’ne yeni bir atama gerçekleştirildi

Mercedes-Benz Türk’te Kamyon AR-GE Şasi Direktörlüğü görevini 2020 yılından bu yana başarıyla sürdüren Melikşah Yüksel, 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Mercedes-Benz Türk’ün Kamyon AR-GE Direktörü oldu.

Mercedes-Benz’deki kariyerine 1996 yılında Mercedes-Benz Almanya Meslek Lisesi’ndeki eğitimi sırasında başlayan Yüksel, Almanya Esslingen Üniversitesi’nde Otomotiv Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksel, üniversite eğitiminden sonra 2003 yılında Mercedes-Benz Almanya Trainee Programı ile kariyerine devam etti. 2008-2014 yılları arasında Mercedes-Benz Hindistan AR-GE ekibinde görev alan Yüksel, söz konusu ülkede yeni fabrika kurulumu ve Hint pazarına uygun araçların üretiminde çeşitli görevler üstlendi. 2014 yılında Mercedes-Benz Japonya’nın AR-GE ekibinde yer alan ve şirketin ülkedeki ilk elektrikli seri kamyonunu geliştirmesinde Ar-Ge ve Proje Müdürü olarak önemli bir rol üstlenen Yüksel, 2018’de Mercedes-Benz Japonya’nın AR-GE Direktörü oldu. Yüksel, şirketteki kariyer yolculuğunu Ağustos 2020’de Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Şasi Direktörlüğü görevi ile sürdürdü. 41 yaşındaki Melikşah Yüksel, genç yaşına rağmen Hindistan, Japonya ve Türkiye’de önemli AR-GE projelerinde yer aldı ve gösterdiği başarıların ardından Mercedes-Benz Türk Kamyon Ar-GE Direktörü olarak yeni görevine atandı.