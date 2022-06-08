Mercedes-Benz Türk, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne 5 adet Atego 1018’i teslim etti

Sunduğu hizmet kalitesini artırmak için yatırımlarına ara vermeden devam eden Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Mercedes-Benz onaylı üstyapıcısı Karba Otomotiv imalatı 8+1 m3 hacimli katı atık toplama üstyapısına sahip 5 adet Mercedes-Benz Atego 1018’i teslim aldı.

Dar sokak ve mahallerde kullanım için özel olarak tasarlanan, yüksek manevra kabiliyeti ve geniş görüş açısına sahip araçların teslimatı kapsamında, 6 Haziran 2022 tarihinde Zincirlikuyu Yerleşkesi Fen İşleri Şantiyesi’nde bir tören düzenlendi. Gerçekleştirilen törene; Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu ve Üstyapı Satış Grup Müdürü Sinan Bülent Tarhan, Birollar Eskişehir Yetkili Servisi Genel Müdürü Adnan Öztürk ve Birollar Eskişehir Bayii Servis Müdürü Tayfun İçim katıldı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu ve Üstyapı Satış Grup Müdürü Sinan Bülent Tarhan, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hafif kamyon segmentinde kamu hizmeti başta olmak üzere şehir içi dağıtım ve kısa mesafe taşımacılığı uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılan Mercedes-Benz Atego model araçlarımız geniş bir kullanım alanına sahip. Araç filosuna yeni araçlar ekleyen Eskişehir Tepebaşı Belediyesi de daha düşük maliyetler ile daha etkin temizlik ve katı atık toplama hizmeti sunabilmek için Mercedes-Benz Atego 1018 model araçlarımızı tercih etti. Şehir içi kullanım için özel olarak tasarlanan Atego 1018; üstün manevra kabiliyeti, sürücü ve personele iniş binişlerde operasyonel kolaylık sağlayan uygun şasi ve kabin yüksekliği, geniş görüş açısı sayesinde dar sokak ve mahallelerde sorunsuz bir şekilde hizmet veriyor. Belediyemizin hizmetlerinde fark yaratacak bu iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Temizlik ve atık yönetimi, Tepebaşı Belediyesi’nin hem hassas hem de başarılı olduğu bir çalışma alanı. Yeni araçlarımız da çok meziyetli, özellikle de dar sokaklarda çalışma arkadaşlarımızın işini çok kolaylaştırdı. 5 adet Atego 1018 aracımızın şehrimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.”