Mercedes-Benz, kamyon ürün grubunda 2021 yeniliklerini sunmaya başlıyor

Kamyon ve çekici segmentlerinde yenilenen portföyü ile Mercedes-Benz Türk, hem filo müşterileri hem de bireysel araç sahiplerinin taleplerine yanıt veriyor.

2021 yılında, motor güçleri 10 ile 30 PS arttırılan Arocs modelleri daha donanımlı hale getirildi. Beton mikseri segmentinde ise yeni Arocs 3740 aileye katıldı.

2021 Actros modellerinde nakliye serisi yenilenirken, çekici segmentinde filo müşterilerine yönelik Actros 1842 LS ve serinin en yeni üyesi Actros 1851 Plus paketi müşterileri ile buluşuyor.

2021 yılında tüm Atego araçlarında sürücünün konforunu artıran klima ve Atego 1518 paketinde ise hem ses hem de yalıtımı sağlayan ısı izolasyonu standart donanımlara eklendi. Ayrıca yeni Atego 1018 standart paketi de seriye katıldı.

Türkiye kamyon pazarında 2020 yılını da liderlikle tamamlayan Mercedes-Benz Türk, 2021 yılı için Actros, Arocs ve Atego’dan oluşan çekici, inşaat ve kargo-dağıtım gruplarında yeni modellerinin üretimine ve satışına başlıyor. Pazar koşulları ve müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda model ailesinde yenilikler gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, yeni nesil kamyonları ile güvenlik, konfor ve 2. El değerinin korunması anlamında hem filo müşterilerinin hem de bireysel kullanıcıların ilk tercihi olmayı sürdürecek.

Arocs modellerindeki yenilikler ile inşaat sektöründe müşteri beklentileri karşılanmaya devam ediyor

Mercedes-Benz Arocs, 2021 yılı için çok kapsamlı yenilikler barındırıyor. Mevcut modellerde yeni opsiyon ve paketler sunulmaya başlanırken yeni serilerin lansmanı da 2021 yılında markanın gücüne güç katacak.

İnşaat kamyon grubunun en güçlü modellerinden Mercedes-Benz Arocs 8x4 Damper Serisi araçların motor güçlerinde revizyon yapıldı. Dört akslı çift çeker damper üst yapısına uygun Arocs kamyonların motor güçleri, 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 30 PS arttırılarak daha da güçlendirildi. Bu segmentte Mercedes-Benz Türk, Arocs 4145 K, 4148 K ve 4851 K modellerini müşterilerin beğenisine sunuyor.

Hazır beton sektöründe faaliyet gösteren müşterilerin beklentilerinin hem teknik hem de ekonomik açıdan karşılanması amacıyla araç portföyüne, 8x4 Mikser segmentindeki yeni Arocs 3740 katılıyor.

Beton pompası üst yapısına uygun çift çeker Arocs kamyonların, 2021 yılı itibarıyla motor güçleri yaklaşık 10 PS arttırıldı. Bu araçların “off-road” yani arazi kullanım karakteristikleri de iyileştirildi. Bu segmentte sunulan ürünler, üç akslı Arocs 3343 P, dört akslı Arocs 4143 P ve 4443 P olarak yeniden düzenlendi.

Kargo ve dağıtım grubu araç modellerinde de 2021 yenilikleri var

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Actros’un nakliye araçları, hem ürün kapsamı hem de konumlandırması farklı müşteri segmentlerinin ihtiyaçları gözetilerek yenilendi. 8x2 dağıtım segmentindeki 3242 L Plus paketi ile sürücü konforuna yönelik Premium bir araç da 2021 kapsamında müşterilerin beğenisine sunuldu.

Actros 2632 L DNA 6x2, 3232 L ADR 8x2 ve 3242 L 8x2 olarak adlandırılan standart araçlar, 2021 yeniliklerine dahil oldu. Bu araçlardaki en temel ürün değişikliği, kabin tiplerinde dikkat çekiyor. 2021 itibarıyla söz konusu modellerde, L-Cab Stream Space (Çift yataklı) kabin yerine L-Cab Classic Space (Tek yataklı) kabin sunulmaya başlandı. Bunların dışında, Actros 3242 L 8x2 araç özelinde seri kapsama retarder donanımı eklendi. 2021 yılı itibarıyla 8x2 segmenti için seri donanımı ile tehlikeli madde taşımacılığına uygun 3232 L ADR ve daha yüksek motor gücüne sahip, standardında retarder donanımı bulunan yol aracı olarak 3242 L olmak üzere iki tip standart araç daha sunulmaya başlandı.

Tüm bu değişikliklere ek olarak, 2021 model yılı itibarıyla opsiyonel donanım listelerinde 8x2 dağıtım segmenti için 3242 L Plus paketi sunulmaya başlandı. Plus paketi, konfor odaklı içeriğiyle, sürücülerin ve aracının sahibi ve kullanıcısı olan müşterilerin beklentilerine yönelik özel olarak hazırlandı.

Premium segmentteki Actros çekicilerde yeni güvenlik ve konfor donanımları

Mercedes-Benz’in Premium segmentte başarı yakaladığı Actros 1851 çekicilerin kapsamı da 2021 yılında daha da zenginleştirildi. Yeni Actros 1851 Plus paketi ile Premium segmentte daha yüksek donanım beklentisine sahip müşterilere hitap edilirken, bir diğer yenilik olan Actros 1842 LS ile, odağında ilk yatırım maliyeti bulunan yurtiçi taşımacılık müşterilerine hitap eden bir seçenek olarak Mercedes-Benz portföyüne eklendi.

Mercedes-Benz Actros 1851 LS çekici modellerinde, yakıt tasarrufuna katkı sağlayan Lastik Basınç İzleme Sistemi, güvenliği arttıran Yağmur Sensörü, Otomatik Uzun/Kısa Far ile Dönüş Aydınlatması standart donanıma eklendi. Ayrıca sürücünün konforunu üst düzeye taşımak adına koltukta masaj fonksiyonu, elektrikli ön güneşlik ve kablosuz telefon şarjı gibi kapsamlar da standart oldu.

Seriye 2021 itibarıyla eklenen yeni Actros 1851 Plus paketi ile yüksek donanım beklentisine sahip müşterilere hitap eden bir araç daha sunulmaya başlandı. Actros 1851 LS’nin yenilenen standart donanımına ilave olarak, ileri aktif güvenlik donanımlarının ön planda olduğu bu opsiyonel donanım paketinde; Yan Görüş Asistanı, Mesafe Kontrol Asistanı ve yarı-otonom sürüşü mümkün kılan Aktif Sürüş Asistanı sunuluyor. Ayrıca SoloStar Muavin Koltuğu, 12.3 inçlik birincil ekrana sahip İnteraktif Multimedya Kokpit, sürüş ve yaşam için LED Ambiyans Aydınlatma, LED Stop Lambaları ve Alüminyum Jantlar da bu pakete dahil ediliyor.

Yeni Actros’un, odağında ilk yatırım maliyeti bulunan yurtiçi taşımacılık müşterilerine hitap ettiği yeni modeli ise Actros 1842 LS olarak adlandırılıyor. Fonksiyonel donanımların ön planda olduğu, çekici ailesinin bu yeni üyesi uygun sahip olma koşulları ile yurtiçi taşımacılık filolarının beklentilerini karşılayacak.

Tüm Atego araçlarda klima standart donanıma alındı

Mercedes-Benz’in şehir içi dağıtım için hafif kamyon segmentine yönelik Atego modelleri de 2021 yılında yenilikler sunuyor. Tüm Atego araçlarda, sürücünün konforunu arttırmaya yönelik olarak sunulan klima standart donanım kapsamına eklendi. Bunun yanı sıra yine bazı Atego paketlerinde hem sürüş güvenliğini hem de konforu arttıran yağmur ve ışık sensörü ile yataklı uzun kabin Atego 1518 paketlerinde hem ses hem de ısı yalıtımı sağlayan ilave ısı izolasyonu standart donanım kapsamında sunulmaya başlandı.

Atego’nun mevcut paketlerindeki değişikliklerin yanı sıra, şehir içi dağıtımda farklı üstyapılarla kullanılabilecek 3620 mm aks mesafeli yeni Atego 1018 standart paketi, portföye eklendi. Yeni Atego 1018, farklı aks mesafesi, geniş opsiyonel donanım seçenekleri, kapalı, açık kasa, frigo ve akaryakıt tankeri gibi üstyapı uygulamaları ile farklı ihtiyaç ve beklentilere hitap ediyor.

Tüm model ailesinde müşterilerinin beklentilerine göre yenilikler gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, geniş ürün portföyü ile 2021 yılında da Türkiye kamyon pazarında yıllardır süregelen tartışmasız liderliğini pekiştirmeyi h