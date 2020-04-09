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Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’da ilk 3 ay geri ödemesiz kampanya

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Nisan ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, Vito ve Sprinter için 3 ay ödemesiz seçenekler sunulurken, otomobil grubunda ise 400.000 TL’ye kadar, 36 aya varan vade ile %1,20 faizli kredi seçenekleri mevcut.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’da ilk 3 ay geri ödemesiz kampanya

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Nisan ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, Vito ve Sprinter için 3 ay ödemesiz seçenekler sunulurken, otomobil grubunda ise 400.000 TL’ye kadar, 36 aya varan vade ile %1,20 faizli kredi seçenekleri mevcut.

09 Nisan 2020 Perşembe 14:13
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Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’da ilk 3 ay geri ödemesiz kampanya

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla Nisan ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir Vito veya Sprinter’e sahibi olunabiliyor. Her iki araç için Mercedes-Benz Kasko tercih edildiği takdirde 150.000 TL kredi için, 39 ay vade ve % 0,99 faiz avantajı sunulurken ödemeler 3 ay sonra başlıyor.

Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito veya far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter’e 3 ay ödemesiz dönemli kampanya ile sahip olunabiliyor.

2. El Hafif Ticari Araçlar

Used1 İkinci el araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel % 1,09 faiz oranı ve 1.904 TL’den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Nisan ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA, GLA, C-Serisi ve E-Serisi modellerinde 400.000 TL’ye kadar, 36 aya varan vade ile %1,20 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise 80.000 TL’ye 36 aya kadar % 1,20 faiz oranından faydalanılabiliyor.

Ayrıntılı bilgi için en yakın Mercedes-Benz bayisi ya da www.mbfh.com.tr/otomobil ziyaret edilebilir.

Son Güncelleme: 09.04.2020 14:15
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