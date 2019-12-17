Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
111074
ALTIN
279.216
DOLAR
5.8801
STERLİN
7.7166
EURO
6.5587

Mars Logistics’ten İspanya’ya önemli yatırım

Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketi Mars Logistics yurtdışında önemli bir yatırımı hayata geçirdi. İspanya’da kendi adıyla şirket kuran Mars Logistics, bu yatırımla lojistik alanındaki faaliyetlerini bir üst lige çıkarmayı hedefliyor.

Mars Logistics’ten İspanya’ya önemli yatırım

Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketi Mars Logistics yurtdışında önemli bir yatırımı hayata geçirdi. İspanya’da kendi adıyla şirket kuran Mars Logistics, bu yatırımla lojistik alanındaki faaliyetlerini bir üst lige çıkarmayı hedefliyor.

17 Aralık 2019 Salı 17:13
1246 Okunma
Mars Logistics’ten İspanya’ya önemli yatırım

Türkiye’nin en genç ve en büyük filolarından birine sahip olan Mars Logistics, 30’uncu yılında yönünü İspanya’ya çevirdi. Avrupa’nın lojistik açıdan en önemli konumlarından İspanya’da şirket kuran Mars, büyümesini sürdürüyor. Şirket, pazar lideri olduğu İspanya ile Türkiye arasındaki trafiği geliştirmeyi, İspanya ve Türkiye dışı ülkeler arasında yeni hatlar açmayı hedefliyor. Her yıl sürdürülebilir bir büyüme gösteren Mars Logistics, 2019’u 1,8 milyar TL ciro ile kapatmayı öngörüyor.  Mars, İspanya’daki şirketi ile de yılda 10 milyon euro ciro hedefliyor.

30 yıllık tecrübe ve birikim

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, konuyla ilgili olarak “Taşımacılık ve lojistik hizmetleri, üretim süreçlerinin farklı coğrafyalara dağılmasıyla her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Üretimin yanı sıra pazarların çok çeşitlenmesi ve büyümesi ile birlikte global ticaret trafiğinde her geçen gün daha fazla kilit rol üstleniyor. Buradan hareketle, Mars Logistics olarak 30 yıldır genç filomuz ve güçlü ekibimizle birlikte müşterilerimize hizmet veriyoruz. Aralık itibariyle faaliyete geçen İspanya’daki şirketimiz, hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımız ve çok önem verdiğimiz bir yatırım olma özelliği taşıyor. Bu gelişme ile Mars Logistics tecrübesini uluslararası boyutta önemli bir konuma getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İspanya’daki yeni şirketimiz sayesinde, müşterilerimize daha hızlı ve güvenilir taşıma garantisi sunmaya ve Türkiye dışı yeni hatlar oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Loydu ile Havelsan arasında siber iş birliği
Türk Loydu ile Havelsan arasında siber iş birliği
Fransa’nın lojistik devi Bils Deroo yine ‘Tırsan’ dedi
Fransa’nın lojistik devi Bils Deroo yine ‘Tırsan’ dedi
Ekol AR-GE Direktörü Erdem Özsalih'le lojistik üzerine
Ekol AR-GE Direktörü Erdem Özsalih'le lojistik üzerine

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim