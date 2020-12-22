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MAN, zorlu pandemi koşullarına karşın 2020’de her segmentte başarıya ulaştı
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin ‘Yılsonu Değerlendirme Basın Toplantısı’ düzenlendi. Pandemi koşulları nedeni ile bu yıl ilk kez online olarak düzenlenen basın toplantısında, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekincioğlu ile Hafif Ticari Araç Ülke Satış Müdürü Cumhur Kutlubay katılarak, 2020 yılı değerlendirmelerini ve 2021 öngörülerini paylaştılar.
Lojistik 22.12.2020, 12:50 22.12.2020, 12:55
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