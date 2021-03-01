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Lojistik sektörü e-lojistik perspektifini geliştiriyor

Pandemi sürecinin temassızlığı ve dijitalleşmeyi yükselen bir değer haline getirmesi, online işlemlerde ve e-ticaret sektöründe devasa bir büyümeye yol açarken tüketicilerin satın alma davranışları büyük ölçüde değişime uğradı. Dijital müşteri tabanındaki yoğunluk her sektör gibi lojistiği de etkisini altına alarak güçlü bir e-lojistik perspektifi oluşturdu. Sektörde faaliyet gösteren firmaların teknolojik altyapılarındaki gelişim ölçüsünde rekabette öne çıktığı böylesi bir dönemde, Türkiye lojistik sektörünü geleceğe taşıma vizyonuyla aksiyon alan Dinçer Lojistik, hizmetlerin dijital platformlar üzerinden sunulmasına yönelik yatırımlarıyla sektöre bir kez daha ilham oldu.

Lojistik 01.03.2021, 13:48
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Lojistik sektörü e-lojistik perspektifini geliştiriyor

Küresel pandemi ile birlikte tüketicilerin satın alma tercihleri değişerek hızlı teslimat, 7/24 satın alma olanağı, kapıya teslim, temassız ödeme ve miktar olarak düşük ancak frekans olarak yüksek satın alma avantajları e-ticaret sektörünü geliştirdi. E-ticarette kendini gösteren büyümeye paralel olarak, lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların dijital iş modellerine entegrasyonu da hızlanmış oldu. 

Ar-Ge Merkezi alt yapısı ve yenilikçi bakış açısı ile sektörde adını sıkça bahsettiren Dinçer Lojistik, bu dönemde teknoloji alanındaki yatırımlarını arttırarak müşterilerine değer yaratıcı ve hızlı çözümler sunarak proaktif adımlarla satın alma, depolama, müşteri hizmetleri gibi geleneksel lojistik süreçlerini internet teknolojilerine entegre etti. 5.0 teknolojilerinin konuşulduğu günümüzde geleceği şimdiden yaratmak için bilgi teknolojilerini merkeze almanın her sektör için kaçınılmaz olduğunu dile getiren Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, “E-lojistik sahasında doğru stratejiler kurmak yerel ve küresel sahada elimizi güçlendiriyor. Robotik depolama, IoT ve diğer teknolojik yatırımlarımız kesintisiz devam ederken sektöre yön verme misyonumuzu da koruyoruz” dedi.  

E-ticaretteki büyüme lojistik sektörüne doğrudan yansıyor

E-ticaretin genel ticaret içindeki hacmi, 2019'da 105,9 milyar TL'de 8,5 milyar TL, 2020'de ise 104,1 milyar TL'de 18,7 milyar TL olarak ölçümlendi. 2019'un ilk 6 ayında bu oran yüzde 8,4 iken, 2020'nin ilk ayında yüzde 14,2’lik bir pay oluştu. Oluşan büyüme rakamlarının e-ticaret ile direkt bağlantı halindeki lojistik sektöründe de yansımaları görülürken Dinçer Lojistik; otomasyona dayanan gelişmiş sorter sistemi, filosunun genişliği, efektif rota ve yük planlama alt yapısının yanı sıra siparişlerin dijital olarak takibini sağlayan yazılım olanaklarını da derinleştirdi. İleri teknolojik altyapısı sayesinde online alışveriş hizmetleri sunan iş birlikçi firmalarla entegrasyon avantajını da kullanan şirket, rekabet sahasında güç yaratan parametreleri son derece iyi analiz ederek sektörün nabzını sektör adına tuttu. 

E-lojistik ekosistemini gelecekte nesnelerin interneti yönetecek

E-lojistik ekosistemini dün, bugün ve yarının koşulları üzerinden değerlendiren Mustafa Dinçer, “Pandemi dönemi kriz anlarına hazırlıklı olma, inovasyon becerisi, alternatif hizmet alanları geliştirebilme gibi konularda hepimizi sınamış oldu. Önümüzdeki süreçte de yeniçağın gerekliliklerine adapte olan firmaların ayakta kaldıklarını göreceğiz. Bu noktada çeviklik, teknolojiyi kullanma becerisi, teknolojik altyapının gelişmiş olması ve alanında yetkin çalışanlara sahip olmak her şirket için son derece önemli olacak.” açıklamasında bulundu. 

Dinçer, lojistik sektörünün özellikle e-ticaretle birlikte değişen ihtiyaçlara çok hızlı bir şekilde yanıt vermesi gerektiğinin altını çizerek “Teknoloji perspektifinden baktığımızda, bazı konuların sektörümüz için öne çıktığını görüyoruz. Örneğin IoT (nesnelerin interneti), her sektörde tedarikçi ve üretici/satıcı arasındaki etkileşimi arttırarak, akıllı ve etkili bir ekosistem oluşturmanın en güncel yolu. Geleceği bu teknolojiler yönetecek ve ani talep artışları, sosyal medya analizleri ile çerez politikaları sayesinde saptanarak üretim planları otomatik olarak kişiden bağımsız yazılımlar üzerinden sağlanabilecek. Müşteri taleplerine ek olarak, firmanın hammadde ihtiyaçları da değişen talebe uygun olarak yönetilebilecek.” sözlerin kaydetti.   Dinçer Lojistik’in söz konusu teknolojilere ilişkin yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Mustafa Dinçer, şu açıklamalarda bulundu: “Kuvvetli bir AR-GE yapımız var. Dünyadaki teknolojik trendlerin takibiyle iş süreçlerimizi daha da güçlendirmek adına AR-GE merkezimizle birlikte son derece yoğun çalışıyoruz. Robotik depolama, IoT ve diğer teknolojik yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Dinçer Lojistik A.Ş olarak teslimat güzergâhlarını iyileştirmek, araç performanslarını izlemek, gecikme veya sorunları önlemek, şayet oluşurlarsa oluştukları anda müdahale etmek için bu alanlara yatırım yaparak akıllı lojistik faaliyetlerinde daha da gelişeceğiz. Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarını mümkün olan en hızlı biçimde algılayarak, ani talep artışlarını karşı farklı kanallarla tedarik zincirlerini organize edip, proaktif aksiyon alabilecek, çözüm getirebilecek ve sektörün dinamiklerini şekillendirme misyonumuzu kuvvetlendireceğiz.”

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