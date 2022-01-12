Kurye, lojistik ve yeme-içme sektöründe dengeler değişiyor

Sürekli bir değişim halinde olan iş hayatı pandeminin de etkisiyle bu değişimi hızlandırdı. Küresel salgınla beraber adayların iş arayış süreçleri, çalışma şekilleri ve şirketlerden beklentileri artık eskisi gibi değil. Pandeminin en çok etkilediği sektörler ise kurye, lojistik ve yeme-içme sektörü oldu. Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş, bu değişimi mercek altına aldı ve bu dönemde büyük bir büyüme yakalayan kurye, lojistik sektörü ile çalışan ilgisinin düştüğü yeme içme sektörünün ortak bir noktasını yakaladı: Part time (yarı zamanlı) çalışma! 24 Saatte İş’in incelemelerinden çıkan sonuca göre, bir restoranın ‘part time’ başlıklı ilanına gelen başvuru sayısı, ‘full time (tam zamanlı)’ ilanına gelen başvuru sayısına göre yüzde 350 daha fazla.

Yarı zamanlı işlere gelen başvuru sayısı yüzde 33’lere çıktı

“24 Saatte İş olarak iş hayatındaki dalgalanmaları çıplak gözle hızlı bir şekilde görebiliyoruz” diyen 24 Saatte İş’in kurucu ortağı Mert Yıldız, şunları söyledi:

“2021’nin ikinci çeyreğinden beri iş arayanlar, yarı zamanlı ve esnek çalışma saatleri olan işlerin ilanlarına daha fazla başvuru yapmaya başladı. Biz de bu tercih değişimini gözlemlediğimizde bunu rakamlara dayandırmak için bir analiz yaptık ve sonucunda yarı zamanlı işlere gelen başvuru sayılarının yüzde 15’lerden yüzde 33’lere çıktığını gördük. Yeme içme sektöründeki bir şirketin tam zamanlı ekip üyesi ilanına gelen başvuru sayısı ile yarı zamanlı bir ekip üyesi ilanına gelen başvuru sayısı arasında ciddi bir fark var. Bir restoranın ‘part time’ başlıklı ilanına gelen başvuru sayısı, tam zamanlı ilanına gelen başvuru sayısına göre yüzde 350 daha fazla. Aynı şekilde pandemi ile yıldızı parlayan kurye ve lojistik sektöründe de durum benzer. Rekabetin her gün arttığı bir ortamda sadece maaş konusunda yarışmak artık yeterli değil. Özellikle son zamanların gözdesi ‘esnaf kurye’ bu dengeleri biraz alt üst etmeye başladı. Adaylara tek bir firmaya bağlı kalmadan, istediği zaman, istediği kadar çalışmanın mümkün olduğunu gösterdi.”

Esnaf kuryeye talep arttı

Esnaf kuryeliğe talebin giderek arttığını belirten 24 Saatte İş’in kurucu ortağı Gizem Yasa, esnaf kuryeye olan talebin mesai ile çalışan bir kuryenin 10 katını bulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Esnaf kuryeliğin artmasıyla bir şirkette tam zamanlı kurye olarak çalışmak artık cazip değil. Adaylar kendi şirketlerini kurup, istedikleri saatlerde istedikleri kadar çalışmak ve emekleriyle doğru orantılı para kazanmak istiyorlar. Bunun bizim sistemimizdeki en güzel örneği ise esnaf kurye ilanlarıyla, restoran kuryesi ilanlarına gelen başvuru sayıları arasındaki fark. Esnaf kurye ilanları bir haftada 238 başvuru alırken, bir restoran kurye ilanı açtığında bir haftada bu ortalama 22 başvuru alıyor. Esnaf kuryeye olan talep mesai ile çalışan bir kuryenin 10 katını buluyor. Bunun sebebi de adaylar esnaf kurye olarak birden fazla şirkette yarı zamanlı çalışabilirken, restoran kuryesi olarak sadece o restorana ve o restoranın saatlerine bağlı olarak çalışabiliyorlar.”

“Şirketlerin köklü değişimlere direnmemesi lazım”

“Peki, tüm bu dengeler değişirken ne yapmalı” diye merak edilen soruya da yanıt veren Yasa, “Anahtar kelime; adaptasyon. Zor olduğunu biliyoruz. Fakat iki senedir pandemiyle beraber yaşamak da zor. Ve buna adapte olduysak, getirdiği yeni düzene de uyum sağlayabiliriz. Dolayısı ile şirketlerin de bu köklü değişime direnmemesi lazım. Adayların beklentilerini göz ardı etmeyen, onlara değer veren ve bunu içselleştiren şirketler sektöründen bağımsız bu dönemin kazananları olacak” dedi.