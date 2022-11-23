Krone Ve Atılım Üniversitesi’nden İpek Yolu’nda Lojistik Semineri

Üniversite ve iş hayatını bir araya getiren etkinlikte, Anadolu’nun ve ipek yolunun, geçmişten bu yana sahip olduğu ticari önem ve ticaret yollarının gelişimi farklı açılardan ele alındı. Etkinlik sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kerim Ocik, ticari araç ve lojistik sektörüyle ilgili bilgiler vererek deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.