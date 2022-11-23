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Krone Ve Atılım Üniversitesi’nden İpek Yolu’nda Lojistik Semineri
KRONE ve Atılım Üniversitesi 16 Kasım’da, Ankara’da “Geçmişten Günümüze Lojistik” semineri düzenledi. KRONE Bölge Satış Yöneticisi Kerim Ocik ve Atılım Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Günseli Gümüşel’in konuşmacı olduğu etkinlikte, ipek yolunda ticaret, lojistiğin tarihi, bugünü ve geleceği konuşuldu.
Lojistik 23.11.2022, 13:17
Üniversite ve iş hayatını bir araya getiren etkinlikte, Anadolu’nun ve ipek yolunun, geçmişten bu yana sahip olduğu ticari önem ve ticaret yollarının gelişimi farklı açılardan ele alındı. Etkinlik sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kerim Ocik, ticari araç ve lojistik sektörüyle ilgili bilgiler vererek deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.