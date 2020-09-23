Krone, Mark Multimodal ile parlamaya devam ediyor

Mark Multimodal firmasının Krone’yi tercih etmesinden dolayı mutluluklarını ifade eden Krone Türkiye CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Akgün, “Hem ülkemizde hem de dünyada alışık olmadığımız hikayelerle hatırlanacak olan 2020 yılını, ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde, mümkün olan en az kayıpla atlatacağına inancımız tamdır. Bu bağlamda bugün gerekli tüm önlemleri alarak Mark Multimodal yönetimini fabrikamızda misafir ettik ve işbirliğimizi taçlandıran teslimat törenimizi icra ettik. 2020 yılının ikinci yarısı, özellikle sektörümüz açısından çok hızlı bir toparlanmaya ve canlanmaya da sahne oldu. Bu durum da sanıyorum ki sadece bizim değil, sektördeki tüm paydaşlarımızın da içinde bulunduğumuz zor şartlara rağmen ekstra bir motivasyon ile çalışmasını sağlıyor. Krone olarak, Türk nakliyecisinin en yakınındaki lojistik çözüm ortağı olma prensibimizi sürdüreceğiz. Türkiye’de bu fabrikayı açtığımız ilk gün; ‘Türk nakliyecisi, Krone’nin buradaki varlığıyla üst düzey kaliteye daha uygun fiyata erişebilecek’ demiştim, ilk günden beri nakliyecimizin hem en yakınındayız hem de yeni fırsatlar ve yeni avantajlar yaratma konusunda oldukça cömertiz. Türk nakliyecisine olan inancımızı yine her defasında dile getiriyorduk. Her geçen gün artan işbirliklerimiz ve ortaklıklarımız oluyor. Bu vesileyle Mark Multimodal yetkililerine ve Türk nakliyecisine teşekkür ediyorum. Hayırlara ve bol kazançlara vesile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Lojistik operasyonlarında oldukça titiz ve profesyonel davrandıklarının altını çizen Mark Multimodal Genel Müdürü Onur Güvenler, “Bu titizliğimiz ve iş ahlakımız gereği, her geçen gün müşterilerimize sunduğumuz hizmeti nasıl geliştirebilir, nasıl daha iyi bir noktaya getirebiliriz diye düşünüyoruz. Bugün yatırımını yaptığımız araçlar bu noktada gereksinimlerimizi tam anlamıyla karşılayan, uzun ömürlü ve üst düzey kaliteye sahip araçlardır. İnanıyorum ki gelişime ve değişime sürekli açık olan bu sektörde benimsediğimiz bu anlayışla müşterilerimizden de olumlu karşılıklar alacağız ve büyüme ivmemizi arttırarak sürdüreceğiz. Krone Türkiye yetkililerine hem Tire fabrikasındaki misafirperverlikleri, hem de satınalma sürecimizdeki özen ve ilgilierinden ötürü tekrardan teşekkür ederim. Ülkemiz ve tüm dünya zor bir sürecin içerisinden geçiyor. Mark Multimodal olarak biz, üzerimize düşen görevi en güzel şekilde icra etmeye çalışıyoruz. En kısa zamanda ülkemizin ve tüm insanlığın sağlığına kavuşmasını temenni ederim.” şeklinde konuştu.

Krone’nin Satış Sonrası Servis Ağı

Teslimat töreni sırasında Krone’nin satış sonrası servis ağı hakkında basın mensuplarına bilgi veren Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, “Öncelikle ben de büyük özveriyle görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hem görevlerimizi yerine getirmeli, hem de açıklanan önlemlere maksimum düzeyde riayet etmeliyiz. Hep birlikte başaracağız. Pandemi döneminde diğer tüm sektörler gibi yavaşlayan ama çok hızlı toparlanan lojistik sektöründe, markaların satış sonrası servis ağlarının gelişmişliği nakliyecilerin kararlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Avrupa yollarında operasyonunu sürdüren Mark Multimodal firması da kararını alırken bu kriteri göz önünde bulundurmuş ve Krone’nin Avrupa genelinde 1300’ü aşkın servis noktasına sahip olmasını mutlaka değerlendirmiştir. Aynı zamanda Türkiye genelindeki servis ağımızı da her geçen gün geliştiriyor ve büyütüyoruz. Son olarak Türkiye genelindeki yetkili servis noktası sayımız 35 adete ulaşmıştır. Bu yetkili servislerimizde verilen hizmetin standartını da Avrupa’daki benzer noktaların standartına ulaştırmış durumdayız. Türkiye’deki yapılanmamız, aracın siparişinin alınıp üretilmesi noktasında başlayıp, aynı aracın ömrünü doldurana kadarki tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve ömrü dolduğunda takas desteğiyle geri alınıp finansman desteğiyle kullanıcılarımıza yeni yatırımları için fırsatın yaratılmasını kapsamaktadır.” dedi.