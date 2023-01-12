Krone Grubu cirosunu 2,5 milyar Euro’ya yükseltti

Krone Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Krone; "Küreselleşen ekonomik dünyada tedarik zincirlerinin giderek daha kırılgan hale geldiği ve büyük değişikliklerle karakterize edilen hızlı bir teknik gelişmenin olduğu zamanlarda, kişinin kendi şirketini sağlam bir şekilde kurması ve onu geleceğe uygun hale getirmesi her zamankinden daha önemlidir. Biz, geçen mali yılda bu yönde iyi bir ilerleme kaydettiğimiz için özellikle minnettarız" dedi.

Ciro ve Kazançlar

Krone Grubu’nun Ticari Araçlar Bölümü'nde satışlar yaklaşık 1,7 milyar Euro’ya ulaştı ve bir önceki yıla göre yüzde 22,9'luk bir artış (1.374 milyar Euro) gerçekleşti. Krone, tarım makineleri segmentinde de kazancını arttırmayı başardı; 14,7 milyon Euro'luk artış sayesinde ciro 828,3 milyon Euro’ya (önceki yıl 813,6 milyon Euro) ulaştı.

Malzeme ve enerji tedariğindeki öngörülemeyen maliyet artışları nedeniyle sebebiyle 2021/2022 mali yılı için gelir vergisi öncesi kazanç, hafif bir düşüşle 84,6 milyon Euro’ya geriledi.

Çalışanlar

2021/2022 mali yılında Krone Grubu’ndaki küresel ortalama çalışan sayısı (ana işgücü) yüzde 6,1 artarak 5.768'e (önceki yıl 5.438) yükseldi. Dördüncü kuşak tarafından yönetilen bir aile şirketi olarak Krone, sürekli olarak çalışanlarının yüksek düzeyde bağlılığına ve sadakatine güvenmektedir. Çalışan politikası şirket ile devamlılık ve özdeşleşmeye yöneliktir.

Araştırma ve Geliştirme

Ticari araçlar segmentinde, geliştirme faaliyetinin ana odak noktası ürün portföyünün tamamlanmasıydı: WK 4.0 değiştirilebilir gövde ürün nesli, seri üretime hazır hale getirildi ve yeni Cool Liner'ın geliştirilmesi tamamlandı. Krone, yenilikçi otomatik konteyner şasisini tanıttı, elektrikli yarı römork üzerinde Trailer Dynamics ile işbirliğini yoğunlaştırdı ve Liebherr ile ortak bir projede yeni soğutma ünitesinin seri üretimine başladı.

Hem ticari araçlar hem de tarım makineleri bölümünde yazılım ürünleri ve elektronik geliştirmeler önem kazanmaya devam etmektedir. Ticari araç sektöründe treylerlere yönelik telematik ve diğer dijital hizmetlerin kapsamı daha da genişletildi. Bölümler arası geliştirmenin bir örneği, hem tarım teknolojisi hem de ticari araç sektöründe başarıyla kullanılan solar telematik çözümü Krone Smart Collect Solar müşterilerin kullanımına sunuldu.

Genel Görünüm

Çalışanların olağanüstü bağlılığını geçen iş yılının başarısı için belirleyici bir faktör olarak gören Bernard Krone Holding SE & Co.KG CEO'su Dr. David Frink, "Bu zamanın tüm zorluklarına rağmen, birlikte başardık. çok sayıda iş alanıyla şirketi başarıyla daha da genişletmek, çalışanın bir işveren olarak Krone'ye olan bu özel bağlılığı, müşterilere yakınlığı ve sağlam finansal gücü, gelecekteki gelişmeler için istikrarlı bir temel oluşturmaktadır.” açıklamasında bulundu.