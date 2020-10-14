KOÇNAK LOJİSTİK, RENAULT TRUCKS İLE ATAKTA

KOÇOĞLU Grup şirketi bünyesinde yer alan Koçnak Lojistik, yurtiçi başta olmak üzere ADR’li ve kuru yük taşımacılığı ile faaliyetlerine devam ediyor. Toplam 142 özmal çekiciye sahip filosuna yatırım yapan Koçnak, 30 adet Renault Trucks T460 çekici alımı gerçekleştirdi.

Araçların teslimat törenine KOÇOĞLU Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Koçoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Koçoğlu Caner, Koçnak Lojistik Şirket Ortağı Bayram Akkan ile KGL Taşımacılık Şirket Ortağı Selçuk Akkan katıldılar. Renault Trucks adına Koçaslanlar Otomotiv Genel Müdürü Mesut Süzer ve Hadımköy Şube Müdürü Ahmet Sezer, yeni araçları teslim ettiler.

2003 yılında Renault Trucks çekicileri kullanmaya başlayan Koçnak Lojistik, özellikle yakıt tasarrufu ve satış sonrası hizmetlerden memnuniyeti ile alımlarını Renault Trucks araçlarla sürdürüyor. İlk olarak Renault Trucks Premium 420 bg çekicileri kullanan Koçnak, ardından 2014 yılında T serisi araç alımlarına başladı. KOÇOĞLU Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Koçoğlu, filolarındaki diğer araçlarla karşılaştırdıklarında 2-3 puanlık bir yakıt tasarrufu gözlemlediklerini belirtti. Kuru yük taşımacılığında yıllık araç başına 80-100 bin km, gaz taşımacılığında ise 120-135 bin km yol kat ettiklerini değinen Nevzat Koçoğlu, sağlanan yakıt tasarrufunun avantajına dikkat çekti.

Nevzat Koçoğlu, pandemi döneminde iş hacimlerinin arttığını belirterek; “Var olan projelerimiz, aynı hatta artan bir potansiyel ile devam etti. Yeni iş geliştirme şansımız bile oldu diyebiliriz. Bu nedenle filomuzu güçlendirerek 30 adet Renault Trucks çekici alımı yaptık. Araçların yakıt tasarrufu kadar düşük bakım maliyetleri ve yüksek 2.el değerinden de oldukça memnunuz. Genç bir araç filosuna sahip olsak da bu kriterler bizler için önemli” şeklinde açıkladı.

Koçaslanlar Otomotiv Genel Müdürü Mesut Süzer ise teslimatta yaptığı açıklamada; “Koçnak Lojistik, genç bir filoya sahip. Araçlarının yaş ortalaması 3 yıl olduğu için arıza frekansları da düşük oluyor. Buna rağmen satış sonrası hizmetlerinden memnuniyetlerinin alımlarında etkili olması bizler için çok önemli. Bu arada araçlarımızın 2.el değerinden de oldukça memnunlar” diye belirtti.